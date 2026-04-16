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노량진 라클라체자이드파인 1순위 26.91대 1

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  • GS건설과 SK에코플랜트가 14일 노량진동 라클라체자이드파인 1순위 청약을 실시했다.
  • 180가구 모집에 4843건 접수돼 평균 26.91대 1 경쟁률을 기록했다.
  • 특별공급은 26.44대 1, 생애최초는 92.03대 1을 달성했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

노량진 뉴타운 첫 분양 하이엔드 단지, 특별공급도 26.44대 1

[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = GS건설과 SK에코플랜트가 서울 동작구 노량진동에서 분양 중인 '라클라체자이드파인'이 1순위 청약에서 평균 26.91대 1의 경쟁률을 기록했다.

[이미지= 라클라체자이드파인]

한국부동산원 청약홈에 따르면 지난 14일 실시한 1순위 청약접수에서 180가구 모집에 4,843건이 접수됐다. 주택형별로는 전용면적 59㎡B가 42.4대 1로 가장 높았다. 13일 진행한 특별공급 청약에서도 189가구 모집에 4,997건이 몰려 평균 26.44대 1의 경쟁률을 기록했으며, 생애최초 청약의 경우 92.03대 1에 달했다.

라클라체자이드파인은 노량진 뉴타운에서 첫 분양하는 단지다. 지하 4층~지상 28층 14개 동으로 총 1,499세대 규모이며, 이 중 전용면적 59~106㎡ 369세대를 일반분양으로 공급 중이다.

단지는 지하철 1·9호선 노량진역과 7호선 장승배기역이 도보권에 있으며, 여의도역까지 약 3분, 서울역까지 약 12분, 강남역까지 약 23분 거리다. 한강 인근의 풍부한 생활 인프라와 주요 업무지구로의 접근성이 장점이다.

남향 위주의 배치와 4bay 판상형 설계로 채광성과 통풍성을 확보했다. 세대 내부는 팬트리와 드레스룸 등 수납공간을 갖췄으며, 2.4m 기본 천장고에 우물형 천장 설계를 적용했다. 전용면적 84㎡부터는 오픈형 발코니가 서비스 면적으로 제공되며, 모든 세대에 전용 세대창고가 마련된다.

커뮤니티 시설로는 스카이라운지, 게스트하우스, 필라테스, 피트니스클럽, 골프연습장, 사우나, 컨시어지홀, 다목적체육관, 독서실, 카페라운지 등이 조성된다.

주변에는 영화초, 영등포중·고, 성남고, 숭의여중·고 등 학교가 밀집해 있으며, 하나로마트, 더현대 서울, 타임스퀘어, 신세계백화점, 롯데백화점 등 대형 쇼핑시설과 보라매병원, 가톨릭대학교 여의도성모병원, 중앙대학교병원, 강남성심병원 등 의료 시설이 인접해 있다.

당첨자 발표는 4월 22일이며, 정당계약은 5월 4~6일 3일간 진행된다. 입주는 2028년 11월 예정이다.

whitss@newspim.com

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종합특검, 심우정 PC 압수수색 [서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 3대 특검(내란·김건희·순직해병)의 나머지 사건을 수사하는 2차 종합특별검사팀이 지난 10일 진행한 대검찰처 추가 압수수색에서 심우정 전 검찰총장이 사용하던 PC를 확보한 것으로 확인됐다. 15일 법조계에 따르면 종합 특검팀(특별검사 권창영)은 지난 10일 검찰총장실에 대한 압수수색을 진행했다. 특히 지난달 종합특검의 중앙지검과 대검 압수수색 대상에서 제외됐던 심 전 총장의 PC를 추가로 압수수색한 것으로 알려졌다. [서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 공수처에서 수사하는 '순직해병 수사외압 의혹 사건' 피의자인 이종섭 전 국방부 장관의 출국금지를 해제하는 과정에 관여한 혐의를 받는 심우정 전 검찰총장(당시 법무부 차관)이 31일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 '이종섭 호주 도피 의혹' 첫 공판에 출석하고 있다. 2026.03.31 leehs@newspim.com 다만 심 전 총장이 사용하던 PC가 부분적으로 포맷돼 자료 확보에 어려움을 겪고 있는 것으로 전해졌다. 종합특검은 지난달 23일 대검찰청과 서울중앙지검에 수사 인력을 보내 압수수색을 진행했다. 압수수색 대상에는 당시 김 여사 관련 사건을 수사한 서울중앙지검 반부패2부 등이 포함된 것으로 전해졌다. 김건희 여사가 연루된 '수사 무마 의혹'은 중앙지검이 도이치모터스 주가조작 사건을 처분하면서 제대로 된 수사 없이 공범으로 지목된 김 여사를 불기소 처분했다는 내용을 골자로 한다. 종합특검은 당시 무혐의 처분 과정에 심 전 총장이 관여했다고 보고 있다. 앞서 특검은 무혐의 처분 당시 중앙지검 지휘부였던 이창수 전 중앙지검장, 조상원 전 4차장 검사 등을 출국금지 조치한 바 있다. stpoemseok@newspim.com 2026-04-15 20:40
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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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