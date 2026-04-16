노량진 라클라체자이드파인 1순위 26.91대 1

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노량진 뉴타운 첫 분양 하이엔드 단지, 특별공급도 26.44대 1

[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = GS건설과 SK에코플랜트가 서울 동작구 노량진동에서 분양 중인 '라클라체자이드파인'이 1순위 청약에서 평균 26.91대 1의 경쟁률을 기록했다.

[이미지= 라클라체자이드파인]

한국부동산원 청약홈에 따르면 지난 14일 실시한 1순위 청약접수에서 180가구 모집에 4,843건이 접수됐다. 주택형별로는 전용면적 59㎡B가 42.4대 1로 가장 높았다. 13일 진행한 특별공급 청약에서도 189가구 모집에 4,997건이 몰려 평균 26.44대 1의 경쟁률을 기록했으며, 생애최초 청약의 경우 92.03대 1에 달했다.

라클라체자이드파인은 노량진 뉴타운에서 첫 분양하는 단지다. 지하 4층~지상 28층 14개 동으로 총 1,499세대 규모이며, 이 중 전용면적 59~106㎡ 369세대를 일반분양으로 공급 중이다.

단지는 지하철 1·9호선 노량진역과 7호선 장승배기역이 도보권에 있으며, 여의도역까지 약 3분, 서울역까지 약 12분, 강남역까지 약 23분 거리다. 한강 인근의 풍부한 생활 인프라와 주요 업무지구로의 접근성이 장점이다.

남향 위주의 배치와 4bay 판상형 설계로 채광성과 통풍성을 확보했다. 세대 내부는 팬트리와 드레스룸 등 수납공간을 갖췄으며, 2.4m 기본 천장고에 우물형 천장 설계를 적용했다. 전용면적 84㎡부터는 오픈형 발코니가 서비스 면적으로 제공되며, 모든 세대에 전용 세대창고가 마련된다.

커뮤니티 시설로는 스카이라운지, 게스트하우스, 필라테스, 피트니스클럽, 골프연습장, 사우나, 컨시어지홀, 다목적체육관, 독서실, 카페라운지 등이 조성된다.

주변에는 영화초, 영등포중·고, 성남고, 숭의여중·고 등 학교가 밀집해 있으며, 하나로마트, 더현대 서울, 타임스퀘어, 신세계백화점, 롯데백화점 등 대형 쇼핑시설과 보라매병원, 가톨릭대학교 여의도성모병원, 중앙대학교병원, 강남성심병원 등 의료 시설이 인접해 있다.

당첨자 발표는 4월 22일이며, 정당계약은 5월 4~6일 3일간 진행된다. 입주는 2028년 11월 예정이다.

whitss@newspim.com