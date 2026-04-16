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ISEC 2026, 8월 코엑스 개최

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  • ISEC 2026 조직위원회가 8월 11일부터 12일까지 서울 코엑스에서 제20회 국제 시큐리티 콘퍼런스를 개최한다.
  • AI 자율보안 미래를 주제로 25개 트랙과 120개 세션으로 최신 보안 기술을 논의하며 1만 명 참관을 예상한다.
  • CISO 워크숍과 CPO 워크숍 등 부대행사와 카이스트 유료 교육 프로그램도 함께 진행한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 아시아 최대 규모 보안 콘퍼런스 '제20회 국제 시큐리티 콘퍼런스(International Security Conference, ISEC 2026)'가 8월 11일부터 12일까지 서울 코엑스에서 개최된다.

[이미지=ISEC 2026]

ISEC 2026은 인공지능(AI) 확산에 따른 사이버보안 중요성 증대에 대응하기 위해 보안 위협 대응 전략과 정책 방향을 공유하는 자리로 마련된다. 국내외 정보보호최고책임자(CISO)와 보안 실무자, 기업 관계자 등이 참여해 보안 역량 강화와 정보 교류를 진행할 예정이다.

이번 행사는 'AI로 구현하는 자율보안의 미래'를 주제로 진행된다. 25개 트랙, 120개 이상의 세션을 통해 AI 보안을 포함한 최신 보안 기술과 주요 이슈가 논의된다. 약 150개 보안 기업이 200여 개 부스로 참가하며, 약 1만 명 규모의 참관이 예상된다.

행사는 ISEC 2026 조직위원회가 주최하고 한국인터넷진흥원, 한국CISO협의회, 더비엔이 공동 주관한다. 과학기술정보통신부, 행정안전부, 국방부, 개인정보보호위원회 등 50여 개 기관이 후원한다.

부대 행사로는 한국CISO협의회가 주최하는 '제13회 CISO 역량강화 워크숍'이 진행된다. 약 1000명 규모로 열리며, 정보보호 조직 운영과 리더십 관련 내용이 다뤄질 예정이다.

개인정보보호위원회 후원의 '2026년 제3차 CPO 워크숍'도 개최된다. 개인정보보호최고책임자(CPO)와 실무자를 대상으로 관련 법·제도 변화와 정책 동향을 공유한다.

이 밖에 서울시 및 지방자치단체 공무원을 대상으로 한 사이버보안 및 개인정보보호 워크숍, 전국 정보보호정책협의회 운영 설명회 등이 함께 열린다.

카이스트 사이버보안연구센터와 공동 운영하는 유료 교육 프로그램도 마련된다. 실습 중심 교육으로 사이버 공격 대응 역량 강화를 목표로 하며, 대형언어모델(LLM)과 검색증강생성(RAG) 기반 위협 대응 내용을 포함한다.

한편, 행사 기간 중 참관객 평가와 전문가 심사를 통해 'ISEC 2026 베스트 스피커'도 선정된다.

ISEC 조직위원회 관계자는 AI 기술 확산에 따른 보안 환경 변화에 대응하기 위한 논의의 장이 될 것이라고 밝혔다.

whitss@newspim.com

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종합특검, 심우정 PC 압수수색 [서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 3대 특검(내란·김건희·순직해병)의 나머지 사건을 수사하는 2차 종합특별검사팀이 지난 10일 진행한 대검찰처 추가 압수수색에서 심우정 전 검찰총장이 사용하던 PC를 확보한 것으로 확인됐다. 15일 법조계에 따르면 종합 특검팀(특별검사 권창영)은 지난 10일 검찰총장실에 대한 압수수색을 진행했다. 특히 지난달 종합특검의 중앙지검과 대검 압수수색 대상에서 제외됐던 심 전 총장의 PC를 추가로 압수수색한 것으로 알려졌다. [서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 공수처에서 수사하는 '순직해병 수사외압 의혹 사건' 피의자인 이종섭 전 국방부 장관의 출국금지를 해제하는 과정에 관여한 혐의를 받는 심우정 전 검찰총장(당시 법무부 차관)이 31일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 '이종섭 호주 도피 의혹' 첫 공판에 출석하고 있다. 2026.03.31 leehs@newspim.com 다만 심 전 총장이 사용하던 PC가 부분적으로 포맷돼 자료 확보에 어려움을 겪고 있는 것으로 전해졌다. 종합특검은 지난달 23일 대검찰청과 서울중앙지검에 수사 인력을 보내 압수수색을 진행했다. 압수수색 대상에는 당시 김 여사 관련 사건을 수사한 서울중앙지검 반부패2부 등이 포함된 것으로 전해졌다. 김건희 여사가 연루된 '수사 무마 의혹'은 중앙지검이 도이치모터스 주가조작 사건을 처분하면서 제대로 된 수사 없이 공범으로 지목된 김 여사를 불기소 처분했다는 내용을 골자로 한다. 종합특검은 당시 무혐의 처분 과정에 심 전 총장이 관여했다고 보고 있다. 앞서 특검은 무혐의 처분 당시 중앙지검 지휘부였던 이창수 전 중앙지검장, 조상원 전 4차장 검사 등을 출국금지 조치한 바 있다. stpoemseok@newspim.com 2026-04-15 20:40
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'트럼프 계좌' 가입자 500만명 돌파 [서울=뉴스핌] 고인원 기자= 도널드 트럼프 미국 대통령의 대표 세제 정책 가운데 하나인 이른바 '트럼프 계좌(Trump Accounts)' 가입자가 500만명을 넘어섰다. 이 가운데 120만명은 미 재무부가 지급하는 1000달러의 초기 지원금 대상인 것으로 집계됐다. 15일(현지시간) CNBC에 따르면 스콧 베선트 미 재무장관은 이날 CNBC '인베스트 인 아메리카 포럼'에 참석해 "현재 500만명의 아동이 트럼프 계좌에 가입했으며, 이 중 120만명은 1000달러 시범 프로그램 지원 대상"이라고 밝혔다. 도널드 트럼프 미국 대통령.[사진=로이터 뉴스핌]  2026.02.21 mj72284@newspim.com ◆ 7월 4일 공식 출범…신생아에 1000달러 지급 이번 제도는 트럼프 대통령의 이른바 '크고 아름다운 법안(big beautiful bill)' 을 통해 도입된 세금 이연형 아동 투자 계좌다. 오는 7월 4일 독립기념일에 공식 출범할 예정이다. 미국 내 사회보장번호(SSN)를 가진 18세 미만 모든 아동은 계좌를 개설할 수 있지만, 정부가 제공하는 1000달러 종잣돈(seed money) 은 2025년부터 2028년 사이에 태어난 신생아에게만 지급된다. 베선트 장관은 "1000달러는 단지 시작에 불과하다"며 향후 민간 기업과 지방 단위 기부가 더해질 것이라고 강조했다. ◆ 기업·자선가도 매칭 지원…자산 형성 정책 확대 실제로 미국 내 다수 기업들은 정부가 예치한 1000달러에 맞춰 동일 금액을 추가로 적립하는 매칭 지원에 나서겠다고 밝혔다. 여기에 여러 주의 자선단체와 기부자들도 저소득층 가정을 중심으로 추가 초기 자금을 지원하기로 하면서, 아동 자산 형성 정책이 민관 협력 방식으로 확대되는 모습이다. 시장에서는 이를 미국판 '베이비 본드(Baby Bond)' 성격의 장기 자산 형성 정책으로 해석하고 있다. ◆ 슈퍼볼 광고 이후 가입 급증 미국 가정이 트럼프 계좌를 처음 신청할 수 있었던 시점은 올해 1월 26일 세금 신고 시즌 개시일이다. 가정은 2025년 세금 신고서와 함께 IRS 양식 4547(Form 4547) 을 제출해 계좌 개설과 정부 지원금을 신청할 수 있다. 특히 슈퍼볼 중계에서 약 30초 분량의 트럼프 계좌 광고가 방영된 뒤 가입자가 빠르게 늘어난 것으로 전해졌다. 현재는 TrumpAccounts.gov 를 통해 온라인 신청도 가능하다. 정책 효과와 맞물려 향후 미국 가계 자산 시장과 금융회사들의 어린이 투자상품 경쟁도 더욱 확대될 것으로 전망된다. koinwon@newspim.com 2026-04-15 21:31

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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