부산 '롯데캐슬 스카이엘', 가야역 인접 805세대 공급… 즉시 입주 가능

[서울=뉴스핌] 오경진 기자 = 중동 지역의 지정학적 리스크로 국제 유가와 원자재 가격의 불확실성이 지속되는 가운데, 부산 지하철 2호선 가야역 인근에 위치한 복합주거단지 '롯데캐슬 스카이엘'이 공급을 진행 중이다. 최근 국토교통부가 건설현장 비상경제 TF를 운영하며 석유화학 원료 기반 자재의 수급 상황 관리에 나서는 등 공사비 상승에 따른 분양가 인상 우려가 제기되는 시장 환경 속에서, 이미 준공되어 즉시 입주가 가능한 단지에 대한 정보 확인이 이뤄지는 추세다.

[사진=롯데캐슬 스카이엘 전경]

롯데캐슬 스카이엘은 지하 4층~지상 43층, 4개 동 규모로 조성됐다. 아파트 전용면적 59~84㎡ 725세대와 오피스텔 전용면적 52~69㎡ 80실 등 총 805세대로 구성된다. 해당 단지는 준공 후 공급 방식으로 운영되어 향후 발생할 수 있는 공사비 인상분 반영에 따른 분양가 상승 부담이 없으며, 계약 후 실제 세대 내부를 직접 확인하고 즉각적인 입주 절차를 밟을 수 있다는 점이 특징이다.

단지는 가야역과 인접해 있으며 부산의 주요 상권인 서면 생활권을 공유한다. 주변 인프라로는 롯데백화점, 롯데호텔, 서면 메디컬스트리트, 부산시민공원 등이 위치하며 부산글로벌빌리지와 서면 학원가 등 교육 시설 이용이 가능한 위치에 자리한다. 단지 내부 설계는 남향 위주 배치와 판상형·타워형 혼합 구조를 채택했다. 세대별로는 드레스룸, 팬트리 등의 수납공간을 확보했으며, 커뮤니티 시설인 '캐슬리안센터'를 통해 피트니스센터, 골프연습장, 작은도서관 등 입주민 편의 시설을 운영하고 있다.

공급 조건 측면에서는 자금 부담을 고려한 금융 프로그램을 운영 중이며 발코니 확장, 시스템 에어컨, 현관 중문, 붙박이장 등이 기본 품목으로 제공된다. 또한 관계사를 통한 가전 및 가구 지원 프로그램도 별도로 마련되어 있다. 부동산 업계 관계자는 "원자재값 상승으로 신규 분양 단지의 가격 변동성이 커지면서 기확정된 분양가로 즉시 입주할 수 있는 단지가 대안으로 검토되고 있다"며 "서면 생활권의 인프라와 브랜드 단지의 설계를 현장에서 직접 확인할 수 있다는 점이 특징"이라고 전했다. 롯데캐슬 스카이엘 홍보관은 단지 내에 위치하며 실제 샘플하우스 관람이 가능하다.

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