단양군, 고수대교 경관분수 17일 운영 재개

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봄·여름 야간 관광 활성화 기대…계절별 탄력 운영



[단양=뉴스핌] 조영석 기자 =충북 단양군이 동절기 휴식기를 마친 고수대교 경관분수를 오는 17일부터 다시 운영하며 봄철 야간 관광 활성화에 나선다.

16일 군에 따르면 겨울철 동안 가동을 중단했던 고수대교 경관분수는 단양강을 배경으로 물줄기와 조명이 어우러진 수변 경관시설로, 지역 주민과 관광객 모두에게 사랑받는 명소다.

고수대교 경관분수.[사진=단양군] 2026.04.16 choys2299@newspim.com

이 경관분수는 낮에는 탁 트인 강변 풍경과 어우러져 청량한 분위기를 제공하고, 야간에는 조명과 수경 연출을 통해 단양 특유의 낭만적인 분위기를 연출해왔다.

군은 이번 운영 재개를 통해 단양강변 야간경관을 강화하고, 봄·여름철 관광객 체류시간 증가와 지역 관광 활성화에 기여할 것으로 기대하고 있다.

운영은17일부터 시작되며, 4월부터 6월과 9월부터 10월까지는 평일 하루 3회, 주말 하루 4회 가동된다.

평일에는 낮 12시, 오후 7시, 오후 8시에 운영되며, 주말에는 낮 12시, 오후 3시, 오후 8시, 오후 9시에 진행된다.

여름 성수기인 7월과 8월에는 요일 구분 없이 매일 하루 4회 운영되며, 낮 12시와 오후 3시, 오후 8시, 오후 9시에 각각 가동될 예정이다.

군은 계절과 방문 수요를 고려한 탄력적 운영을 통해 더 많은 방문객이 경관분수를 즐길 수 있도록 할 방침이다.

군 관계자는 "고수대교 경관분수는 단양강변의 아름다움을 한층 부각시키는 대표적인 시설"이라며 "앞으로도 안전하고 쾌적한 관람 환경 조성에 힘쓰겠다"고 밝혔다.



choys2299@newspim.com