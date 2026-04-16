제천한방천연물산업진흥재단, 기능성 제품 개발 지원

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건강기능식품 연구개발 강화…지역 산업 경쟁력 제고

[제천=뉴스핌] 조영석 기자 =제천한방천연물산업진흥재단은 올해부터 기능성 화장품과 건강기능식품 개발을 중심으로 연구개발과 사업화를 연계한 지원사업을 추진한다고 16일 밝혔다.

그간 재단의 연구개발 사업은 한방천연물 소재를 활용한 제품 개발에 중점을 두어 왔으나 기능성에 대한 객관적 검증과 인증 연계가 부족해 시장 신뢰 확보와 제품 경쟁력 강화에 한계가 있었다.

제천한방천연물산업진흥재단.[사진=제천시] 2026.04.16 choys2299@newspim.com

재단은 이러한 한계를 보완하고 기업의 실질적인 사업화 성과를 높이기 위해 올해부터 지원사업을 전면 개편했다.

특히 기능성과 안전성이 이미 검증된 '고시형 원료'를 적극 활용해 소비자가 신뢰할 수 있는 기능성 화장품과 건강기능식품 개발을 집중적으로 지원할 방침이다.

이를 통해 피부 개선, 항산화, 면역력 증진 등 기능성을 갖춘 다양한 제품 개발이 촉진되고, 기업의 신속한 시장 진입도 가능할 것으로 기대된다.

재단은 제품 기획부터 품질 고도화까지 기업 현장에서 필요한 전 과정을 아우르는 맞춤형 지원을 더욱 강화할 계획이다.

최명현 이사장은 "이번 사업 개편은 단순한 제품 개발을 넘어 소비자가 신뢰할 수 있는 기능성 제품을 확대하는 데 목적이 있다"라며 "기업의 실질적인 매출 증대는 물론, 시장 경쟁력을 갖춘 제품 개발을 적극 지원하겠다"고 밝혔다.

choys2299@newspim.com