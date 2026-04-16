원헌드레드, 더보이즈 콘서트 중계권 논란 반박 "노머스 기술력 문제…법적 대응"

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 원헌드레드가 더보이즈 콘서트 온라인 중계권을 둘러싼 노머스 측 주장에 대해 정면 반박하며 법적 대응을 예고했다.

원헌드레드레이블과 차가원 대표의 법률 대리를 맡고 있는 현동엽 변호사는 15일 공식 입장을 통해 "노머스 측 주장에 깊은 유감을 표하며, 강력한 법적 대응에 나설 것"이라고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 더보이즈. [사진=원헌드레드] alice09@newspim.com

앞서 노머스는 원헌드레드와 더보이즈 온라인 공연 송출에 관한 독점 계약을 체결하고 금원을 지급했음에도, 일방적인 이행 거절 통보를 받았다고 주장했다. 또한 원헌드레드가 이후 타사와 협업해 공연 송출 티켓 판매를 진행했다고 문제를 제기했다.

이에 대해 원헌드레드는 "팬들에게 안정적인 공연 송출 서비스를 제공하는 것은 기본적인 의무"라며 노머스의 기술력과 서비스 안정성에 문제를 제기했다. 특히 과거 노머스의 팬덤 플랫폼 '프롬(Fromm)' 라이브 서비스에서 약 1000명 수준의 동시 접속자에도 서버 장애가 발생해 서비스가 중단된 전력을 언급하며 "검증되지 않은 시스템에 중요한 공연을 맡기는 것은 팬들에 대한 기만"이라고 지적했다.

또한 원헌드레드는 콘서트 준비 과정에서의 소통 문제도 계약 해지 사유로 들었다. 원헌드레드 측은 "노머스가 협업 과정에서 원활한 소통을 거부하거나 불성실한 태도로 일관해 신뢰 관계가 훼손됐다"며 "이는 명백한 계약 불이행에 해당한다"고 주장했다.

이와 함께 사설 포렌식을 통해 확보한 메신저 대화 내용을 근거로, 노머스 측 주장 일부가 사실과 다르다고도 강조했다. 원헌드레드는 "노머스는 법적 권리를 주장하기에 앞서 기술적 결함과 신뢰 훼손 행위를 돌아봐야 할 것"이라며 허위 사실 유포에 대해 민·형사상 대응을 예고했다.

원헌드레드는 팬들의 관람 환경을 고려해 보다 안정적인 송출 시스템을 갖춘 업체로 교체를 결정했다고 설명하며 "아티스트와 팬 보호를 위한 합리적인 경영 판단"이라고 덧붙였다.

한편 더보이즈 콘서트 '인터젝션(INTER-ZECTION)'은 오는 24일부터 26일까지 서울 KSPO DOME에서 개최되며, 마지막 날 공연은 온라인 라이브 스트리밍으로 진행될 예정이다.

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