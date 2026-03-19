원헌드레드 측 "더보이즈 계약 해지 수용 불가…멤버들이 지원 외면"

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 소속사 원헌드레드가 그룹 더보이즈의 전속계약 해지 통보를 거부했다.

원헌드레드는 19일 "당사는 더보이즈 11명의 멤버 전원이 하나의 팀으로 계약기간을 준수하여 활동한다는 전제 하에 각 멤버당 거액의 전속 계약금을 지급하며 계약을 체결했다"고 설명했다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 더보이즈. [사진=원헌드레드] 2026.01.26 alice09@newspim.com

이어 "그러나 지난해 멤버들의 여러 논란으로 인해 해당 전제가 무너졌고, 이로 인해 한 멤버가 팀에서 탈퇴하는 상황까지 발생하며 정상적인 팀 활동이 어려운 상황에 이르렀다"고 말했다.

원헌드레드 측은 "그럼에도 불구하고 당사는 손해를 입은 관계사들을 설득하고, 큰 폭의 적자를 감수하면서까지 그룹 활동을 유지하기 위해 노력해왔다"라며 "이러한 상황을 외면하고 제기된 더보이즈 멤버들의 전속계약 해지 요구는 수용할 수 없다"고 밝혔다.

또한 "당사는 더보이즈를 위하여 차량, 매니저, 연습실 등의 지원을 예전 그대로 유지했으며 정상적으로 제공할 의사를 밝혔으나, 멤버들이 이를 먼저 거부하여 당사의 지원을 외면하고 있는 상황임을 명확히 밝힌다"라고 반박했다.

끝으로 "특히 차가원 대표가 더보이즈 멤버들의 숙소 보증금을 빼서 썼다는 내용은 전혀 근거없는 악의적 내용으로, 명백한 허위라는 것을 알려드린다"고 덧붙였다.

이에 더보이즈의 법률대리인 법무법인 율촌의 김문희 변호사는 이날 "더보이즈 상연, 제이콥, 영훈, 현재, 주연, 케빈, 큐, 선우, 에릭은 2026년 2월 10일 전속계약 해지 통보를 했고, 전속계약은 적법하게 해지돼 효력이 종료됐다"고 밝혔다.

이어 "소속사는 2025년 2분기 정산금 지급 이후 2025년 7월부터의 모든 활동에 대하여 아티스트에게 정상적인 정산금을 지급하지 않았다. 아티스트가 정산의 투명성을 확인하고자 계약서 등 기초적인 자료의 열람을 수차례 요청했음에도 정당한 사유 없이 이를 거부하는 등, 전속계약상 매니지먼트사의 기본적이고 본질적인 의무를 저버렸다"라며 계약 해지 이유에 대해 설명했다.

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