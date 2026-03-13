더보이즈, 4월 단독 콘서트 '인터-젝션' 개최

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 더보이즈(THE BOYZ)가 오는 4월 KSPO돔을 달군다.

소속사 원헌드레드는 13일 오는 4월 24일부터 26일까지 사흘간 서울 KSPO돔에서 더보이즈의 새 콘서트 '인터-젝션(INTER-ZECTION)'이 개최 소식을 전했다.

더보이즈 '인터젝션' 콘서트 포스터.

이번 '인터-젝션'은 더보이즈만의 이야기와 시간이 교차하는 공간을 콘셉트로, 데뷔 이후 쌓아온 다양한 순간과 음악을 하나의 흐름으로 연결해 무대 위에서 선보이는 공연이다. 그간 발표한 음악과 활동들을 집약하는 무대 구성과 다채로운 퍼포먼스가 더해지며 그룹 서사를 입체적으로 풀어낼 것으로 보인다.

더보이즈는 지난해 한·일 팬 콘서트 '더 비 랜드(THE B LAND)'와 네 번째 월드 투어 '더 블레이즈(THE BLAZE)', 데뷔 첫 중국 팬미팅까지 글로벌 팬들과 가까이 호흡했다.

또한 정규 3집 '언익스펙티드(Unexpected)'와 미니 10집 '에이이펙트(a;effect)'를 비롯한 다양한 앨범을 발매해 음악적 정체성을 한층 공고히 하며 활동의 새 챕터를 열었다.

이처럼 다채로운 활동으로 채워온 시간을 발판 삼아 새롭게 선보이는 이번 '인터-젝션'에서는 더욱 확장된 무대와 완성도 높은 퍼포먼스를 통해 또 다른 매력을 선보일 것으로 기대를 모은다.

특히 '퍼포먼스 맛집'으로 정평이 난 만큼, 이번 콘서트에서도 압도적인 에너지와 탄탄한 무대 구성으로 팬들에게 잊지 못할 시간을 선사할 예정이다.

더보이즈의 새 콘서트 '인터-젝션'은 YES24 티켓을 통해 오는 20일 오후 8시부터 선예매가, 23일 오후 8시부터는 일반 예매가 각각 진행된다.

