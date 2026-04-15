전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.04.15 (수)
KYD 디데이
스포츠 국내스포츠

속보

더보기

[프로축구] '송민규 원맨쇼' 서울, 울산 4-1로 꺾고 개막 7경기 연속 무패 선두

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • FC서울이 15일 울산 원정에서 울산HD를 4-1로 꺾었다.
  • 송민규 멀티골 후이즈 데뷔골로 전반 3-0 리드 잡았다.
  • 10년 울산 징크스 깨고 7경기 무패 선두 굳혔다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

송민규 2골 1도움···서울 승점 19로 2위 울산과 6점 차

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 프로축구 K리그1 FC서울이 '기동 매직'을 앞세워 울산 원정 징크스를 깨고 개막 후 무패 행진을 이어갔다.

FC서울은 15일 울산 문수축구경기장에서 열린 하나은행 K리그1 2026 2라운드 순연 경기에서 울산 HD를 4-1로 완파했다. 당초 이 경기는 3월 열릴 예정이었지만, 서울의 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE) 16강 일정으로 연기되면서 이날 치러졌다.

[서울=뉴스핌] 서울의 송민규가 15일 울산과의 경기에서 멀티골을 넣고 세리머니를 하고 있다. [사진 = 한국프로축구연맹] 2026.04.15 wcn05002@newspim.com

이날 승리로 서울은 개막 후 7경기 무패(6승 1무·승점 19)를 질주하며 선두 자리를 굳게 지켰다. 동시에 2위 울산(승점 13)과의 격차를 6으로 벌리며 초반 판도에서 확실한 우위를 점했다.

특히 의미 있는 결과였다. 서울은 2016년 4월 이후 울산 원정에서 4무 9패로 승리를 거두지 못했으나, 이날 승리로 약 10년간 이어진 '울산 원정 징크스'를 깨는 데 성공했다.

경기 초반부터 흐름은 서울 쪽으로 기울었다. 전반 4분, 송민규가 왼쪽 측면에서 올린 크로스를 후이즈가 침착하게 마무리하며 선제골을 터뜨렸다. 성남에서 이적한 후이즈는 이 골로 리그 데뷔골을 신고했다.

기세를 탄 서울은 곧바로 추가골을 만들었다. 전반 9분 코너킥 상황에서 정승원의 크로스가 울산 수비수 벤지의 몸에 맞고 그대로 골문 안으로 들어가며 자책골로 기록됐다.

[서울=뉴스핌] 서울의 후이즈가 15일 울산과의 경기에서 선제골을 넣고 세리머니를 하고 있다. [사진 = 한국프로축구연맹] 2026.04.15 wcn05002@newspim.com

서울의 공세는 멈추지 않았다. 전반 34분에는 송민규가 역습 상황에서 드리블 돌파 후 오른발 감아차기 슈팅으로 골망을 흔들며 점수 차를 3-0까지 벌렸다. 전반에만 세 골을 몰아친 서울은 일찌감치 승기를 잡았다.

울산은 후반 시작과 함께 수비 변화를 주며 반격에 나섰지만 흐름을 바꾸지 못했다. 오히려 후반 7분 송민규가 다시 한 번 해결사로 나섰다. 상대 문전 혼전 상황에서 공을 잡은 그는 침착한 왼발 슈팅으로 멀티골을 완성하며 사실상 승부에 쐐기를 박았다.

울산도 쉽게 물러서지는 않았다. 후반 16분 말컹, 강상우, 장시영 등을 투입하며 공격에 변화를 줬고, 후반 22분 장시영의 돌파 이후 연결된 패스를 말컹이 마무리하며 만회골을 기록했다. 하지만 추가 득점에는 실패했다.

[서울=뉴스핌] 서울의 송민규가 15일 울산과의 경기에서 멀티골을 넣고 세리머니를 하고 있다. [사진 = 한국프로축구연맹] 2026.04.15 wcn05002@newspim.com

서울은 이후에도 안정적인 경기 운영을 이어갔다. 골키퍼 구성윤이 결정적인 슈팅을 연달아 막아내며 울산의 추격 의지를 꺾었다. 결국 경기는 서울의 4-1 완승으로 마무리됐다.

이날 승리의 중심에는 송민규가 있었다. 그는 2골 1도움을 기록하며 공격을 이끌었고, 후이즈 역시 선제골로 팀 분위기를 끌어올렸다. 서울은 개막 7경기에서 16골을 넣고 4실점만 허용하는 공수 밸런스를 보여주며 상승세를 이어갔다.

반면 울산은 안방에서 완패를 당하며 시즌 2패째를 기록, 선두 추격에 제동이 걸렸다. 경기 초반 연속 실점으로 흐름을 내준 것이 뼈아팠다.

wcn05002@newspim.com

[관련키워드]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
애플 폴더블 출격에 삼성 '흔들' [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 애플이 올 하반기 폴더블 스마트폰 출시를 예고하면서, 삼성전자의 시장 점유율이 하락할 수 있다는 전망이 나왔다. 14일 카운터포인트리서치는 올해 북미 폴더블 시장이 전년 대비 48% 성장하는 가운데, 애플이 점유율 46%를 확보할 것으로 내다봤다. 북미 폴더블 스마트폰 시장 점유율 전망 [사진=카운터포인트리서치] 이에 따라 삼성전자의 점유율은 지난해 51%에서 올해 29%로 낮아질 것으로 예상했다. 애플이 프리미엄 시장과 기존 아이폰 사용자 기반을 바탕으로 수요를 흡수하면서 경쟁 강도가 높아질 것이란 분석이다. 삼성전자는 이에 대응해 화면을 넓힌 '와이드형' 갤럭시 Z 폴드 등 라인업 확장을 준비하고 있지만, 애플의 본거지인 북미 시장에서 차별화된 경쟁력을 확보하는 데는 부담이 따를 것이라고 봤다. 삼성전자는 오는 7월 새 폴더블 시리즈 공개를 앞두고 있다. 카운터포인트리서치는 애플의 진입이 폴더블 시장 확대와 동시에 기존 안드로이드 수요 일부를 흡수할 것으로 전망했다. syu@newspim.com 2026-04-14 17:23
사진
김건희, 尹 대면 법정서 증언 거부 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 김영은 기자 = 김건희 여사가 14일 윤석열 전 대통령의 '여론조사 무상 제공' 의혹 재판에 출석해 윤 전 대통령과 처음으로 법정에서 대면했다. 김 여사는 증인 선서를 마친 직후부터 증언을 거부했고, 윤 전 대통령은 옅은 미소를 띤 채, 김 여사를 바라봤다. 서울중앙지법 형사합의33부(재판장 이진관)는 이날 정치자금법 위반 혐의를 받는 윤 전 대통령과 명태균 씨 사건의 속행 공판을 열었다. 김 여사는 이날 오후 2시 8분께 검정색 수트를 차림으로 법정에 들어섰다. 윤 전 대통령은 증인석에 착석한 김 여사를 확인하고, 증인 선서를 이어가는 김 여사를 지그시 바라봤다. 김건희 여사가 14일 윤석열 전 대통령의 '여론조사 무상 제공' 의혹 재판에 출석해 윤 전 대통령과 처음으로 법정에서 대면했다. 사진은 지난 8월 김 여사가 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 구속 전 피의자 심문에 출석하는 모습. [사진=사진공동취재단] 이후 김 여사는 오후 2시 11분께부터 증언을 거부하는 입장을 보였다. 윤 전 대통령은 옅은 미소를 유지하며 김 여사를 바라봤다. 이번 공판에서는 김 여사와 함께 김태열 전 미래한국연구소장에 대한 증인신문이 예정돼 있다. 윤 전 대통령은 지난해 7월, 김 여사는 같은 해 8월 각각 내란 특별검사팀(특별검사 조은석)과 김건희 특별검사팀(특별검사 민중기)에 의해 구속기소됐다. 이후 두 사람은 별도로 수감돼 재판을 받아오면서 법정에서 직접 마주한 적은 없었다. yek105@newspim.com   2026-04-14 14:53

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동