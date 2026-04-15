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경과원 '경기도 중소기업 ESG 경영 컨설팅 지원사업' 참여 기업 모집

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  • 경과원이 15일 도내 중소기업 대상 ESG 경영 컨설팅 지원사업 참여 기업을 다음달 7일까지 모집한다.
  • 공급망 실사 대응 25개사, 에코바디스 평가 30개사, 경영보고서 10개사에 맞춤 컨설팅을 제공한다.
  • 지난해 70개사 지원으로 다수 기업이 등급 상승과 플래티넘 인증을 달성했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

총 65개사 내외 대상으 공급망 실사 대응, 에코바디스 평가 대응, 지속가능경영보고서 작성 등 세 분야의 맞춤형 컨설팅 제공

[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 경기도경제과학진흥원(경과원)은 도내 중소기업의 지속 가능한 경영 기반을 강화하고 급변하는 글로벌 규제에 선제 대응하기 위해 '경기도 중소기업 ESG 경영 컨설팅 지원사업' 참여 기업을 다음달 7일까지 모집한다고 15일 밝혔다.

모집 공고 포스터. [사진=경과원]

이번 사업은 도내 중소기업이 글로벌 공급망에서 요구하는 ESG 기준을 충족하고 거래 단절 리스크에 대응할 수 있도록 지원하기 위해 마련됐다.

신청 대상은 공고일 기준 경기도에 본사 또는 공장을 두고 3년 이상 운영 중인 중소기업이다. 분야 간 중복 신청도 가능하다.

총 65개사 내외를 대상으로 공급망 실사 대응, 에코바디스 평가 대응, 지속가능경영보고서 작성 등 세 분야의 맞춤형 컨설팅을 제공할 계획이다.

공급망 실사 대응 분야에서는 25개 기업을 대상으로 현장 진단과 경영 전략 수립, 항목별 개선 가이드라인을 제공하며 기업당 최대 1천만 원을 지원한다.

이를 통해 기업은 ESG 취약 요소를 점검하고 글로벌 공급망 기준에 맞춘 개선 방향을 수립할 수 있다.

에코바디스 평가 대응 분야에서는 30개 기업을 대상으로 글로벌 ESG 평가 플랫폼인 에코바디스 인증 취득을 위한 컨설팅과 구독 비용을 기업당 최대 2천만 원까지 지원한다.

에코바디스는 2007년 프랑스에서 설립된 ESG 전문 평가 기관으로, 전 세계 185개국 15만 개 이상의 기업을 대상으로 환경, 노동·인권, 윤리, 지속가능한 조달 등 4개 분야를 종합 평가해 등급을 부여하는 글로벌 기준이다.

지속가능경영보고서 작성 분야에서는 10개 기업을 대상으로 지속가능경영보고서 국문 및 영문 보고서 발간과 제3자 검증까지 포함해 최대 2천만 원을 지원한다.

경과원은 이번 사업을 통해 기업별 ESG 취약 분야를 진단하고 국제 인증 취득까지 연계해 중소기업의 ESG 역량과 대외 신뢰도를 높일 계획이다.

지난해 경과원은 이 사업을 통해 총 70개 기업을 지원했다.

공급망 실사 대응 컨설팅을 받은 45개 기업 중 절반 이상이 ESG 종합 등급에서 2단계 이상 상승하는 성과를 보였다.

특히 에코바디스 평가 대응 부문에서는 ㈜식판천사와 ㈜동일프라텍 2개 기업이 전 세계 기업 중 상위 1%에게만 주어지는 플래티넘 등급을 획득하며 대외 경쟁력을 입증했다.

김현곤 경과원장은 "글로벌 ESG 규제가 강화되는 상황에서 중소기업의 선제적 대응이 중요하다"며 "이번 지원을 통해 도내 중소기업이 지속가능한 성장 기반을 마련하고 국제 시장에서 경쟁력을 확보할 수 있도록 적극 지원할 계획이다"고 말했다.

ESG 경영 컨설팅 참여를 희망하는 기업은 경기도 기업 지원 플랫폼 '경기기업비서' 홈페이지를 통해 온라인으로 신청하면 된다.

ssamdory75@newspim.com

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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