광주시, 9월까지 'G-패스' 환급률 30% 상향

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

시차 출퇴근 시간대 대상

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 광주시가 정부 정책과 연계해 '대중교통비 지원'을 대폭 확대한다.

15일 광주시에 따르면 정부는 추가경정예산을 활용해 이달부터 9월까지 6개월 동안 시차 출퇴근 시간대의 '케이(K)-패스' 환급률을 높였다.

버스가 운행되고 있다. [사진=뉴스핌 DB]

또 '모두의 카드' 기준 금액이 절반 수준으로 낮아지면서 대중교통 이용이 잦은 시민의 혜택이 더욱 커진다. 이에 발맞춰 광주시는 정부 정책과 '광주 지(G)-패스' 중 혜택이 더 큰 쪽을 자동 적용해 지원폭을 넓힌다.

지난 1일부터 6개월 동안 시차 출퇴근 시간대(오전 5시30분~6시30분, 9시~10시 / 오후 4시~5시, 7시~8시)에 대중교통을 이용할 경우 '케이-패스' 환급률이 종전보다 30%씩 추가 확대된다.

이에 따라 일반 50%, 청년·어르신·2자녀 부모 60%, 3자녀 이상 부모 80%, 저소득층은 83.5%까지 환급받을 수 있다. 그 외 시간대에는 기존처럼 혜택(일반 20%, 청년·2자녀 부모 30%, 어르신·3자녀 이상 부모 50%, 저소득층 64%)이 그대로 유지된다.

김영선 교통국장은 "시민들이 시차 출퇴근을 적극 활용하고 승용차보다 대중교통을 이용해 고유가 위기 극복에 동참해 주길 바란다"고 말했다.

bless4ya@newspim.com