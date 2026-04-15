충남대·IBK기업은행 맞손…"산·학·금융 협력 본격화"

[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 충남대학교와 IBK기업은행이 지역 기업 발굴과 투자 지원을 위한 협력 체계를 구축하며 동반성장에 나섰다. 대학의 기술·연구 역량과 금융기관의 투자 기능을 결합해 지역 산업 경쟁력을 높이겠다는 구상이다.

충남대와 IBK기업은행은 15일 대학본부 대회의실에서 '산·학·금융 상호 협력을 위한 업무협약'을 체결했다. 협약식에는 김정겸 총장과 장민영 행장을 비롯한 양 기관 관계자들이 참석했다.

충남대- IBK기업은행 '산·학·금융 상호 협력을 위한 업무협약' 체결식. [사진=충남대] 2026.04.15 gyun507@newspim.com

이번 협약은 지역 내 성장 가능성이 높은 기업을 발굴하고 금융과 기술 지원을 연계해 기업 성장을 체계적으로 뒷받침하기 위해 마련됐다. 양 기관은 앞으로 유망 기업 정보 공유를 확대하고 금융 서비스 지원과 투자 연계를 강화하는 등 협력 범위를 넓혀갈 계획이다.

특히 대학이 보유한 연구성과와 기술력을 기업 성장에 접목하고 금융기관의 자금 지원을 결합해 지역 기업의 혁신 역량을 끌어올리는 데 초점을 맞춘다.

김정겸 총장은 "대학과 금융기관이 함께하는 협력 모델을 통해 지역 기업과 경제에 실질적인 도움이 되길 기대한다"며 "연구와 인재를 기반으로 지역과 기업이 함께 성장하는 환경을 만들어가겠다"고 말했다.

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