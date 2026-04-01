"AI로 대학 판 바꾼다"…충남대, '학생 성공·AI 대전환' 승부수

[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 충남대학교가 개교 이후 축적된 성장 기반 위에 '학생 성공'과 'AI 대전환'을 핵심 축으로 한 대학 혁신에 속도를 건다. 김정겸 총장은 취임 2주년을 맞아 향후 2년을 '성과 수확기'로 규정하며, 글로벌 탑티어 대학 도약을 위한 전략을 구체화했다.
김 총장은 1일 교수·직원·학생 등 구성원에게 보낸 서한에서 "지난 2년은 혁신의 초석을 다진 시기였다면, 앞으로는 성과를 체감하는 시간이 돼야 한다"며 이같이 밝혔다.
그는 충남대가 74년간 100여 개 학과, 2만여 명 재학생, 1천여 명 전임교원을 갖춘 국가거점국립대로 성장한 점을 언급하며 "구성원 모두의 노력 덕분"이라고 평가했다.
핵심 전략으로는 '학생 성공'을 전면에 내세웠다. 김 총장은 "교육부터 졸업, 취업까지 이어지는 'CNU 맞춤형 성장 지원체계'를 구축하고, 학생 수요와 미래 역량 중심으로 교육과정을 재편하겠다"며 "출연연·산업계가 함께하는 개방형 학생 생태계도 조성하겠다"고 밝혔다.
'AI 대전환'도 주요 축이다. 그는 "AI는 대학의 구조 자체를 다시 설계해야 할 수준의 핵심 과제"라며 "인공지능혁신위원회, AI 융합전략원, AI 컴퓨팅센터를 기반으로 MS, KAIST 등과 협력해 AI 기반 대학 혁신 모델을 선도하겠다"고 강조했다.
국립공주대와의 통합 추진도 이어간다. 김 총장은 "통합은 글로컬대학사업을 넘어 글로벌 중심대학으로 도약하는 계기"라며 "2028년 3월 통합대학 출범을 목표로 구성원과 지역사회의 의견을 반영해 준비하겠다"고 했다.
이와 함께 '서울대 10개 만들기' 사업을 대학 발전의 분수령으로 보고, 특성화 연구대학 및 AI 거점대학 선정 의지도 분명히 했다.
김 총장은 "2052년 개교 100주년에는 세계로 도약하는 글로벌 대학으로 자리매김할 수 있도록 남은 임기 최선을 다하겠다"고 밝혔다.
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