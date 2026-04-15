익산시, 민간기록물 공모전 800점 수집...기록도시 '도약'

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교통 중심 옛 자료 기증 확산 및 시민 참여 열기 고조

명예의 전당 등재·전시 추진 통한 기록문화 가치 확산

[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시가 시민들의 생활 속 기록을 모아 지역의 역사 자산으로 축적하며 기록도시로의 도약에 속도를 내고 있다.

시는 '제6회 익산시 민간기록물 수집 공모전'을 통해 현재까지 약 800점의 기록물이 접수됐다고 15일 밝혔다. 이번 공모전은 '환승기록: 익산편-길에서 만난 기록'을 주제로 지난 3월 16일부터 진행되고 있다.

익산 시민역사기록관[사진=익산시]2026.04.15 lbs0964@newspim.com

민간기록물은 시민이 보관해 온 사진, 일기, 물품 등으로 지역의 생활사를 보여주는 중요한 자료다.

특히 이번 공모전에서는 고속버스표, 시내버스 회수권, 교통 관련 위촉장 등 교통과 관련된 자료가 다수 기증되며 교통 요지로서 익산의 정체성을 보여주고 있다. 시는 기증자 예우를 위해 익산시민역사기록관 내 명예의 전당에 이름을 등재하고 전문 수장고를 통해 기록물을 체계적으로 보존할 계획이다.

또한 심사를 거쳐 45명을 선정해 시상하고 도록 제작과 전시를 통해 시민들과 기록을 공유할 방침이다. 공모전 참여는 오는 5월 29일까지 가능하며 익산 관련 옛 모습이나 일상 기록 등 다양한 자료 접수를 받고 있다.

양경진 익산시 기획안전국장은 "시민의 기억이 모여 도시의 역사가 완성된다"며 "더 많은 시민의 참여를 기대한다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com