数据：3月韩国汽车出口增2.2% 中东市场大幅下降

纽斯频通讯社世宗4月15日电 据韩国产业通商部15日发布的数据，2026年3月韩国汽车出口额为63.7亿美元，同比增长2.2%，实现小幅回升，创历年同期第二高。

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分地区看，对美国出口额为27.51亿美元，同比下降1%，今年一季度累计下降5.3%；受中东局势影响，对中东出口3月同比大幅下降40.8%，一季度累计下降21.3%。相比之下，对欧盟出口表现较好，3月同比增长33%，一季度增长14.2%。

新能源汽车成为拉动出口的重要力量。3月混合动力汽车出口同比增长79%，电动汽车增长32%，带动新能源汽车整体出口同比增长42.6%。

在内需方面，3月韩国汽车国内销量为16.5万辆，同比增长10.2%；一季度累计销量为40.9万辆，同比增长5.3%。其中，新能源汽车销量为9.8万辆，占比约59%。

生产方面，3月汽车产量为38.7万辆，同比增长4.5%；一季度累计产量为102.6万辆，同比增长1.3%，连续第四年保持在100万辆以上水平。

产业通商部表示，当前正密切关注中东局势对零部件供应和物流带来的影响，并将加强与企业沟通，支持汽车产业保持稳定发展。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社