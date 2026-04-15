[종합] 최교진 "거점국립대 3곳 1000억 지원, '서울대 10개' 정책 축소 아니다"

교육부, 15일 '성장엔진 연계 지역인재 양성방안' 발표

"3곳 먼저 키워 성공 모델 확산…나머지 6곳도 추가 지원"

기업 참여형 단과대·계약학과 확대…"지역 전략산업 맞춤 인재 양성"

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 교육부가 올해 3개 거점국립대를 선정해 브랜드 단과대학과 인공지능(AI) 거점대학 등을 묶은 패키지 지원에 나서지만 이재명 정부 국정과제인 '서울대 10개 만들기'가 축소·후퇴하는 것은 아니라고 거듭 선을 그었다.

교육부는 이 같은 내용의 '성장엔진 연계 지역인재 양성방안'을 15일 발표했다.

최교진 교육부 장관이 지난 1월 2일 정부세종청사에서 열린 2026년 교육부 시무식에서 신년사를 하고 있다. [사진=교육부]

방안의 핵심은 9개 거점국립대 가운데 3곳을 먼저 뽑아 브랜드 단과대학, AI 거점대학, 공유대학 연계 인센티브를 묶어 대학당 1000억 원 안팎을 추가 지원하는 것이다. 다만 지원 대상을 3개교로 한정한 것을 두고 교육계 안팎에서는 이재명 대통령이 대선 후보 시절부터 내건 교육 공약 '서울대 10개 만들기'가 사실상 3개 대학 집중 지원으로 축소된 것 아니냐는 지적이 제기됐다.

이에 대해 최교진 교육부 장관은 이날 세종정부청사에서 열린 브리핑에서 "이 사업이 후퇴하거나 축소되는 일은 결코 없을 것"이라며 "국가 균형 성장이라는 목표를 반드시 이루고 그 지역에서 자라난 인재들이 지역의 기업에 참여해서 지역을 살리는 효과를 거둘 수 있도록 만들어가겠다"라고 설명했다.

최 장관은 3개 대학 우선 지원 방식에 대해서도 "1차적으로는 3개 대학을 우선적으로 해서 모범 사례를 만들고 그것을 확산해 나가는 것이 맞겠다는 토론의 결론을 맺어서 그렇게 하게 됐다"라고 설명했다. 3곳만 선별 지원하는 것이 아니라 먼저 성공 모델을 만든 뒤 다른 거점국립대로 넓혀가는 단계적 전략이라는 취지다.

나머지 6개 거점국립대가 소외되는 것 아니냐는 우려에도 선을 그었다. 최 장관은 "결코 이 3개 대학만 하는 것이 아니고 나머지 6개 대학도 그다음을 위해 잘 준비할 수 있도록 할 것"이라며 "집중 지원을 받게 될 대학 외에 나머지 6개 대학도 지난해 평균 470억 원 정도의 예산이 지원됐었는데 올해에는 300억~400억 원이 추가로 지원되게 된다"라고 말했다.

이번 방안으로 다른 대학의 예산은 감액하지 않는 것을 원칙으로 삼았다는 것이 교육부 설명이다. 9개 거점국립대 교육의 전체적인 질 향상을 바탕으로 3개 대학을 연구·교육의 허브로 키운다는 구상이다.

이번 방안에 따라 선정 대학은 지역 전략산업 분야 기업과 대학이 밀착하는 산학연일체형 브랜드 단과대학을 운영하게 된다. 학부 단계에서는 기업이 교육과정 설계와 교과목 운영, 현장실습, 프로젝트 수업에 참여하고 대학원 단계에서는 실제 기업 연구개발과 연계한 실무형 고급인력을 키우는 구조다.

최 장관은 이 같은 구조 구축을 위한 우수 교원 유치 의지도 밝혔다. 그는 "국립대학은 국가공무원법이 적용돼 인센티브나 여러 가지를 세계적 수준에 맞춰 대접하기 힘든 상황이 있다"며 "실제로 법을 좀 개정해서라도 할 수 있도록 하고 연구비를 제대로 드리고 정주 여건을 포함해 외국에서 하는 것과 전혀 부족함이 없는 장비를 갖추도록 하겠다"라고 약속했다. 이어 "성과 차등 보상 체계를 만들어 충분한 인센티브가 지급될 수 있도록 지원할 계획이며 대학원생들에게도 전문 연구원 수준의 연구 장학금 같은 것들을 지원할 계획"이라고 덧붙였다.

기업 수요와 연계한 계약학과 확대도 추진된다. 교육부 관계자는 "최근 산업부와 긴밀히 협업해 지난 3월 삼성, LG 등 대기업들이 참여한 30개 기업 간담회를 가졌다. 각 기업이 지역에 가지는 니즈를 파악해서 대학과 소통하고 있다"며 "계약학과의 경우에도 기업들이 더 많이 참여할 수 있도록 참여 기업에 대한 지원을 확대하는 부분들을 계획하고 있다. 현재 6개 대학에 11개 학과가 운영되고 있고 경북대 삼성 모바일공학과, 부산대 LG전자 스마트가전공학과 등이 있다"라고 전했다.

jane94@newspim.com