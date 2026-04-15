익산시, 공공부문 '에너지 절감' 대응 강화

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조명·냉난방 제한 공공시설 에너지 관리 확대



[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시가 에너지 수급 불안에 대응해 공공부문 중심의 절감 대책을 강화한다.

익산시는 15일 시청 소회의실에서 정책조정협의회를 열고 전 부서 에너지 절감 대책 추진 상황을 점검했다고 밝혔다. 이번 회의는 중동 지역 정세 불안에 따른 에너지 수급 위기에 선제 대응하기 위해 마련됐다.

정책조정협의회 개최[사진=익산시] 2026.04.15 lbs0964@newspim.com

시는 정부 방침에 맞춰 청사 운영과 공공시설 전반에 걸쳐 에너지 사용 절감 조치를 확대한다.

본청과 북부청사, 농업기술센터, 도서관, 보건소 등에서 조명과 냉난방 운영을 제한하고, 퇴근 시 대기전력 차단과 야외 경관조명 소등을 통해 불필요한 에너지 사용을 줄인다.

체육시설과 공원, 관광지 등 주요 시설에서도 조명 운영 시간 조정과 수경시설 가동 축소, 냉난방 탄력 운영 등을 통해 시민 불편을 최소화하는 범위에서 절감을 추진한다.

중장기적으로는 태양광 설비 확대와 전력 수요 관리, 원격 제어 시스템 도입 등을 통해 에너지 효율 개선 기반을 강화할 계획이다.

이와 함께 차량 2부제를 지속 운영하고 통근버스를 활용해 자가용 이용을 줄이는 등 교통 분야에서도 에너지 절감 정책을 병행하고 있다.

익산시는 향후 에너지 수급 상황을 지속적으로 모니터링하며 추가 대응 방안도 검토할 방침이다.

시 관계자는 "에너지 위기가 구조적 문제로 이어질 수 있는 만큼 공공부문부터 선제 대응이 필요하다"며 "시민 불편을 최소화하면서 실질적인 절감 효과를 내도록 관리하겠다"고 말했다.

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