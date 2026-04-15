신한투자증권, 자산가 노후 준비 지원하는 'C-Level 연금컨설팅' 서비스 강화

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세무·계리·노무 전문가 그룹의 일대일 설루션…"자산관리 효율 극대화"

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 신한투자증권은 15일 법인 CEO와 임원 등 자산가들의 노후 준비를 지원하기 위해 'C-Level 연금컨설팅' 서비스를 강화한다고 밝혔다.

신한투자증권에 따르면 C-Level 연금컨설팅 서비스는 법인 임원의 자산관리와 연계 금융상품 제안 등을 아우르는 프리미엄 연금설루션이다.

[사진=신한투자증권]

신한투자증권은 이번 컨설팅을 위해 퇴직연금 컨설팅 분야에서 굵직한 경력을 가진 베테랑 수석 전문가들을 전면에 배치했으며, 이는 C-Level 퇴직연금 가입자의 세무·노무·계리를 아우르는 통합 자산관리 설루션 수요가 높아진 데 따른 전략적 행보라고 설명했다.

C-Level 연금컨설팅은 실제 법인 현장에서 발생하는 복잡한 이슈들을 정교하게 해결하는 것이 목적이다. ▲창업주 및 임원의 퇴임 시 절세 전략 ▲경영성과급 DC 가입 컨설팅 ▲외국인 CEO 전담 서비스 등의 사례를 통해 고객별 입체적 일대일 설루션을 제공하는 것이 핵심이다.

박세현 신한투자증권 신한Premier연금사업본부장은 "퇴직연금은 단순한 수익률 관리를 넘어 세무적 전문성과 제도적 안정성을 동시에 요구한다"며 "신한 Premier의 명성에 걸맞은 C-Level 연금컨설팅을 통해 고객이 안심하고 노후를 맡길 수 있는 은퇴 자산가치 극대화를 실현하겠다"고 말했다.

rkgml925@newspim.com