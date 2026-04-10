신한투자증권, 우수 고객 대상 '신한 Premier 특화 세미나' 개최

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 신한투자증권은 지난 6일 우수 고객을 대상으로 '신한 Premier 특화 세미나'를 성황리에 끝마친 가운데, 이를 연중 운영 프로그램으로 확대한다고 10일 밝혔다.



이번 세미나는 최근 시장 흐름과 주요 투자 이슈를 주제로 한 강연과 함께 고객 맞춤형 자산관리 콘텐츠를 제공하는 방식으로 진행됐다. 참석 고객들은 시장 전망과 자산관리 전략에 대한 설명을 들었다.

회사는 이 세미나를 단발성 행사가 아닌 연간 프로그램으로 기획했다. 시장 환경 변화와 고객 수요를 반영한 다양한 주제로 전국 단위에서 순차 운영한다는 방침이다.

[사진=신한투자증권]

정용욱 신한Premier총괄사장은 "시장 환경 변화에 따라 고객들이 필요로 하는 자산관리 정보를 효과적으로 전달할 수 있도록 세미나 프로그램을 운영하고 있다"며 "우수 고객을 위한 자산관리 프로그램을 지속적으로 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.

한편 신한투자증권은 우수 고객 세미나 외에도 투자 컨설팅, 맞춤형 콘텐츠 제공, 기업 임직원 대상 '신한 Premier 워크플레이스 WM' 서비스 등 다양한 자산관리 프로그램을 운영하고 있다.

dconnect@newspim.com