추경호 "이철우 공동선대위 제안 공감…대구·경북 승리가 보수재건 출발점"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 대구시장 국민의힘 예비 후보인 추경호 의원(대구 달성)은 15일 이철우 경상북도지사 후보의 대구·경북 공동선거대책위원회 구성 제안에 대해 "대구·경북의 승리가 곧 보수 재건의 출발점"이라며 적극 공감을 표했다.

추 후보는 이날 자신의 페이스북을 통해 "대구·경북은 대한민국 보수의 뿌리이자 중심"이라며 "위기 때마다 나라를 바로 세운 힘도, 경제를 일으켜 세운 동력도 대구·경북에서 시작됐다"고 강조했다.

추경호 국민의힘 대구시장 예비경선 후보가 14일 대구 수성구 달구벌대로 삼성증권빌딩 14층 캠프 사무실에서 뉴스핌과 만나 인터뷰하고 있다. [사진=추경호 캠프]

이어 "대구와 경북이 함께 승리하면 부산도 지키고, 서울도 지킬 수 있다"며 "대구·경북의 승리가 곧 보수 재건의 출발점"이라고 역설했다.

그러면서 "이제 대구와 경북이 손을 굳게 잡고, 경제 재건으로 무너진 보수의 신뢰를 다시 세우겠다"며 "민주당의 일당 독주를 막아내고, 경제로 인정받는 보수의 길을 다시 열겠다"고 다짐했다.

oneway@newspim.com