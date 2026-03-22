'경북도지사 3선 도전' 이철우 "경북대전환 사명 완수할 것"

선거사무소 개소식...국힘 경북권 국회의원·지지자 '초만원'

[안동=뉴스핌] 남효선 기자 = 이철우 전 경북도지사가 선관위에 예비후보 등록을 마친 데 이어 21일 선거사무소 개소식을 열고 '6·3 지방선거' 경북도지사 선거 3선 고지 점령위해 신발끈을 바투 조였다.

'결단과 뚝심, 경북은 이철우'라는 슬로건을 내건 이철우 예비후보의 개소식에는 지지자들이 대거 참석해 사무실은 물론 인근 주차장과 도로를 가득 메웠다.

이철우 전 경북도지사가 선관위에 예비후보 등록을 마친데 이어 21일 선거사무소 개소식을 열고 '6.3지방선거' 경북도지사 선거 3선 고지 점령위해 신발끈을 바투 조였다.[사진=이철우 예비후보] 2026.03.22 nulcheon@newspim.com

특히 송언석 국민의힘 원내대표를 비롯해 김정재, 임이자, 김형동, 임종득, 조지연, 이달희 국회의원들이 대거 참석해 힘을 보탰다. 또 이진숙 대구시장 예비후보를 비롯 이용구 국민의힘 전 중앙윤리위원장, 양재곤 전 재경대구경북시도민회장, 김용주 재경대구경북시도민회장, 이동환 재대구경북시도민회장 등 주요 내빈이 대거 참석했다.

개소식은 '애국가 아이돌'의 별명을 가진 이철우 후보가 직접 애국가 1절 제창으로 시작해 주요 정치권 인사들의 축사가 이어졌다.

송언석 국민의힘 원내대표는 "이철우 지사님께서 그동안의 지역 발전을 위해서 또 대한민국의 성공을 위해서 많이 애쓰셨다"라면서 "오늘 이 자리가 국민의힘이 다시 한번 비상할 수 있는 계기가 되기를 강력하게 희망한다"고 말했다.

이철우 예비후보는 "'경북 대전환'이라는 시대적 사명을 완수하고 보수의 낙동강 전선을 지킬 것"이라며 결의를 피력하고 지역 경제 활성화와 균형 발전, 도민 복지 증진 등의 정책 방향을 설명하며 "경북의 미래를 확실히 그려 나가겠다"고 강조했다.

이 후보는 "선거사무소 개소식을 시작으로 더 힘차게 도민 곁으로 다가가 소중한 의견을 듣겠다"며 "우직한 경상도 리더십을 확실하게 보여 주어 보수의 낙동강 전선을 지키고 경상북도의 대전환을 이끌어 지역 발전을 위해 최선을 다하겠다"고 역설했다.

이철우 선대위 관계자는 개소식을 통해 도민들의 열망을 재확인했다며, 이를 바탕으로 선거 승리를 향한 공식적인 발걸음을 내디뎠다고 밝혔다.

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