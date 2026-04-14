추경호 "'팀 이철우'와 대구·경북 원팀으로 반드시 승리할 것"

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TK 경제공동체 추진·메가경제권 조성 약속

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 추경호 국민의힘 대구시장 예비후보는 14일 경북지사 후보로 확정된 이철우 지사에 대해 "'팀(TEAM) 이철우'와 함께 대구·경북(TK)의 발전을 위해 힘차게 뛰겠다"고 밝혔다.

추 예비후보는 이날 자신의 페이스북을 통해 이 지사에게 축하 인사를 전했다며 "수화기 너머로 지역을 향한 뜨거운 열정과 '대구·경북 완벽한 원팀'으로서의 굳건한 신뢰를 다시 확인했다"고 했다.

추경호 국민의힘 대구시장 예비후보. [사진=뉴스핌 DB]

이어 "이철우 지사님의 결단과 뚝심, 경제부총리 출신 추경호의 전문성이 더해지면 반드시 더 큰 성과를 만들어낼 수 있다"고 강조했다.

그는 "통합신공항의 조속한 안착을 위해 모든 역량을 결집하고, 행정통합의 마중물이 될 대구·경북 경제공동체를 선제적으로 추진하겠다"며 "행정의 벽을 허물고 경제의 숨통을 먼저 틔워 대구와 경북을 하나의 메가경제권으로 만들겠다"고 밝혔다.

아울러 "보수의 심장, 대구·경북이 하나로 뭉치면 반드시 이긴다"며 "보수의 재건 대구·경북에서부터 시작하겠다. 대구·경북 원팀으로 반드시 승리하겠다"고 덧붙였다.

allpass@newspim.com