국민의힘 경북지사 후보에 이철우 현 지사 확정

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 국민의힘 중앙당 공천관리위원회(공관위)는 14일 경북지사 후보 경선 결과, 현 경북지사인 이철우 후보를 최종 후보로 확정했다고 발표했다.
박덕흠 국민의힘 공관위원장은 이날 오전 서울 여의도 중앙당사에서 이같은 내용의 공천심사 결과를 공개했다.
이번 경북지사 경선은 지난 12일부터 13일까지 양일간 실시됐다. 공관위는 책임당원 선거인단 투표 결과 50%와 일반 국민 여론조사 50%를 합산하는 방식으로 후보를 선출했다.
박 위원장은 "최종 결과는 선거인단 투표 결과와 여론조사 수치를 선거인단 유효투표수 기준으로 환산한 값을 합산한 뒤, 이를 100% 기준 비율로 변환하고 후보별 가·감산점을 적용하여 확정했다"고 설명했다.
한편 추가 공모가 진행 중인 경기지사 후보 선출 일정은 다소 조정될 전망이다. 박 위원장은 경기지사 후보 면접 일정과 관련한 질의에 "면접은 오늘 진행하지 않는다"며 "일정상 추후로 연기했다"고 밝혔다.
allpass@newspim.com