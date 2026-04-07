국민의힘, 경기지사 후보 추가 공모키로…"정치적 상징성 고려 폭넓게 경선"

AI 핵심 요약beta
- 국민의힘 공천관리위가 7일 경기지사·전북지사 추가 공모를 의결했다.
- 박덕흠 위원장은 경기도 상징성 고려와 전북 인재 발굴을 이유로 밝혔다.
- 부천시장 곽내경 우선추천과 강릉 한국시리즈 방식도 의결했다.
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[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 국민의힘 공천관리위원회는 7일 경기지사·전북지사에 대한 추가 공모를 의결했다고 밝혔다.
박덕흠 공천관리위원장은 이날 오후 서울 여의도 중앙당사에서 회의를 마친 뒤 기자들과 만나 이같이 발표했다.
박 공관위원장은 "전국 최대 광역자치단체인 경기도가 가지는 정치적 상징성을 고려할 때, 역량 있는 인재들에게 경쟁의 문을 더욱 폭넓게 열어 치열하고 건전한 경선을 유도하는 것이 바람직하다고 판단했다"고 설명했다.
이어 "후보자 접수가 없었던 전라북도 지역에 대해서는 역량 있는 인재를 적극적으로 발굴하기 위해 추가 공모를 실시하기로 의결했다"고 했다.
아울러 공관위는 부천시장 후보로 곽내경 후보를 우선추천하기로 의결했다.
박 위원장은 "공관위는 지난 3월 26일, 정체된 시정을 타파하고 혁신적인 변화가 필요하다는 판단 아래 경기 부천시를 우선추천지역으로 선정한 바 있다"며 "곽내경 후보는 탁월한 지역 숙원 사업 해결 능력과 소통 행보를 겸비한 검증된 지역 밀착형 일꾼으로, 부천의 혁신을 이끌 최적임자"라고 설명했다.
공관위는 강릉시는 현역을 제외한 후보자 4인(권혁열, 김동기, 심영섭, 최익순)이 예비 경선을 거치고, 예비경선 1위 후보자와 현역 단체장이 본경선을 치루는 한국시리즈 방식으로 진행하기로 의결했다.
allpass@newspim.com