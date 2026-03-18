공천 갈등 진화 나선 장동혁, 충북·대구 의원들 면담..."공관위에 의견 전달"

"경선 원칙" 충북 vs "시간 갖고 해법 모색" 대구…공관위 전달 여부 주목

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 장동혁 국민의힘 대표가 18일 충북·대구 지역 의원들을 잇달아 만나 6·3 지방선거 공천 문제를 둘러싼 갈등 수습에 나섰다.

충북 의원들은 '경선 원칙'을 강조하며 전략공천 배제를 요구했고, 대구 의원들은 후보 간 수용 가능한 방안 마련을 위해 "시간을 갖고 논의"해야 한다는 입장을 전달했다.

장 대표가 공천 방식과 관련한 지역 의원들의 의견을 청취하고 이를 공천관리위원회(공관위)에 전달하겠다는 입장을 밝히면서, 향후 공천 방식에 어떤 변화가 있을지 주목된다.

장동혁 국민의힘 대표. [사진=뉴스핌 DB]

◆ 충북 "전략공천은 패배…경선 원칙 지켜야"

충북 지역구인 엄태영·박덕흠 의원은 이날 오전 서울 여의도 국회 본관 당대표실에서 장 대표와 만나 공천 방식에 대한 지역 의견을 전달했다.

박 의원은 면담이 끝난 뒤 기자들과 만나 "경선을 해서 흥행을 만들어야 후보가 승리할 수 있다"며 "전략공천을 하면 어려운 선거에서 무조건 패배로 이어질 수 있다. 반드시 경선으로 후보를 뽑아야 한다"고 강조했다.

추가 공모 문제와 관련해서도 경선 필요성을 재차 언급했다. 엄 의원은 "추가 공모로 인해 '특정 방향으로 정해놓은 것 아니냐'는 오해가 있다"며 "이런 오해를 불식하려면 최종적으로 경선으로 후보를 결정해야 한다는 입장을 대표가 밝혔다"고 말했다.

박 의원 역시 "추가 공모한 사람까지 포함해 경선을 하는 게 바람직하다고 건의했다"고 했다.

현직 컷오프를 둘러싼 논란에 대해서는 "특정인을 점찍은 것은 아니라는 대표의 설명이 있었다"는 전언이다. 엄 의원은 "공관위 결정은 존중하지만 이후에는 경선으로 가야 한다"며 "충북 의원들의 경선 건의를 공관위에 전달하겠다는 취지의 말씀이 있었다"고 밝혔다.

대표 반응에 대해 두 의원은 공통적으로 "참고하겠다는 입장이었다"고 전했다. 박 의원은 "공관위 결정이지만 의원들의 의견을 전달할 수 있는 만큼, 우리의 건의를 무겁게 받아들이는 분위기였다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 이정현 국민의힘 공천관리위원장이 16일 오전 서울 여의도 국민의힘 중앙당사에서 공천 관련 발표를 하고 있다. 2026.03.16 panbin@newspim.com

◆ 대구 "낙하산식 안돼…후보·의원 의견 모을 시간 필요"

오후에는 대구 지역 의원들과의 면담이 이어졌다. 자리에서는 공천 방식에 대한 결론을 내기보다 '시간을 두고 해법을 찾자'는 쪽에 무게가 실렸다.

이인선 의원은 장 대표와 면담 직후 기자들과 만나 "대구는 현역 단체장이 없고 현역 의원들이 많이 출마한 특수한 상황"이라며 "시민들과 후보들이 소통할 수 있는 방안을 찾기 위해 시간을 갖기로 했다"고 설명했다.

특히 공천 방식과 관련해선 "지금까지 대구는 상향식 공천을 해왔는데, 항간에 떠도는 낙하산식 방식은 바람직하지 않다"고 지적했다.

이어 "후보가 많은 상황에서 시민들이 수긍할 수 있는 결과가 나와야 한다"며 "대구 의원들이 출마자들과 의견을 모아 방안을 마련하면 대표가 이를 고민하겠다는 입장"이라고 전했다.

구체적인 방식에 대해서는 "아직 결론을 내기보다는 의원들과 후보 간 논의를 통해 수용 가능한 모델을 만드는 과정이 필요하다"고 했다.

박준태 당대표 비서실장도 "대구 공천 상황이 복잡한 만큼, 의원들이 뜻을 모아 어떤 방식이 좋은지 정리해주면 대표가 이를 공관위에 전달하는 취지"라고 설명했다.

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