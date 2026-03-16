국민의힘 현역 '컷오프' 몸살…송언석 "부산시장 후보는 경선이 적절"

당 지도부, '박형준 컷오프·주진우 공천설'에 "경선이 원칙"

정점식 정책위의장 "당헌·당규 상 가장 큰 원칙은 경선"

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 국민의힘 공천관리위원회가 6·3 지방선거 부산시장 후보로 주진우 의원을 단수 공천하고 박형준 현 시장을 컷오프(공천 배제)하는 방안을 검토하자, 당 지도부가 "경선 원칙"을 내세우며 즉각 제동을 걸고 나섰다.

송언석 국민의힘 원내대표는 16일 오후 서울 여의도 국회에서 기자들과 만나 "부산시장 선거는 경선을 치르는 게 적절하다"고 밝혔다.

송언석 국민의힘 원내대표. [사진=뉴스핌 DB]

그는 "원내대표는 공천 과정에 하나도 관여를 못한다"면서도 "이기는 선거를 하기 위해선 아름다운 선거를 해야 한다. 그런 점에서 부산시장 선거는 신청자 두 명에 대해 경선을 치르는 게 바람직하다"고 말했다.

경남 지역 3선인 정점식 정책위의장도 "당헌·당규 상의 가장 큰 원칙은 경선"이라며 "다자든 양자든 3자든 경선을 통해 후보를 정하는 것이 원칙"이라고 강조했다.

그러면서 "전략공천이나 단수추천은 타 후보와 경쟁력이 월등한 경우 등 제한된 경우에만 가능하다"고 했다.

현재 부산시장 공천에는 박 시장과 초선 주 의원이 신청한 상태다.

이날 오전 공관위 회의에서 박 시장 배제안이 거론되자 지도부가 '원칙론'을 들어 방어에 나선 것으로 풀이된다.

최종 후보자는 공관위가 결정하지만, 실제 공천 확정을 위해서는 최고위 의결을 거쳐야 하는 만큼 향후 양측의 충돌은 불가피할 전망이다.

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