국민의힘 TK 의원들 "민주, 대구경북 행정통합 분명한 입장 즉각 밝혀야"

19일 본회의 앞두고 "선거 셈법에 통합 좌우돼선 안 돼" 촉구

[서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 대구·경북 국민의힘 국회의원들이 17일 더불어민주당을 향해 대구·경북 행정통합 특별법에 대한 입장을 즉각 밝히라고 촉구했다.

대구광역시 국민의힘 국회의원 일동은 이날 성명을 내고 "더불어민주당은 그동안 온갖 핑계를 내세워 대구·경북 행정통합 특별법 처리를 가로막아 왔다"며 "대구시장 선거를 앞두고 후보 차출설까지 흘러나오는 상황을 보면, 대구시민은 민주당의 숨은 의도를 의심하지 않을 수 없다"고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 이인선 국민의힘 의원을 비롯한 대구-경북지역 의원들이 3일 오후 서울 여의도 국회에서 대구·경북 통합 관련 기자회견을 하고 있다. 2026.03.03 pangbin@newspim.com

이들은 "결국 민주당이 대구·경북 행정통합에 반대해 온 이유가 특정 후보를 내세우기 위한 사전 정지 작업이었던 것 아니냐는 의심을 피하기 어려울 것"이라며 "대구·경북 행정통합은 대구의 미래가 걸린 중대한 과제로, 특정 정당의 선거 셈법에 따라 좌우될 사안이 결코 아니다"라고 강조했다.

또한 "민주당은 이제 더 이상 둘러대지 말고 그 정확한 의도를 분명히 밝혀야 한다"며 "대구시장 출마를 준비하거나 거론되는 더불어민주당 후보들 역시 더 이상 침묵해서는 안 된다"고 촉구했다.

이어 "대구·경북 행정통합에 찬성하는지 반대하는지, 추진할 것인지 막을 것인지 지금 즉시 대구시민 앞에 분명히 답해야 한다"며 "통합은 가로막아 놓고 선거에서는 대구의 미래를 말하겠다는 것은 시민을 기만하는 일"이라고 지적했다.

이들은 "숨은 의도가 없다면 밝히면 되지만, 끝까지 침묵하고 회피한다면 대구시민은 그것을 사실상 자백으로 받아들일 것"이라며 "대구시민은 누가 대구의 미래를 위해 싸워왔는지, 누가 대구의 미래를 가로막아 왔는지, 누가 선거를 위해 통합을 이용하고 있는지 똑똑히 보고 있다"고 말했다.

아울러 "19일 본회의를 앞두고 더불어민주당과 법사위원장은 더 이상 지연과 회피로 일관해서는 안 된다"며 "통합할 의사가 있다면 즉시 처리하고, 끝내 막겠다면 대구시민들이 결코 용서하지 않을 것"이라고 경고했다.

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