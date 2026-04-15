JW신약 "듀크레이 네옵타이드 엑스퍼트, 모발 컨디션 변화 확인"

모발 불륨감과 윤기 등 개선 확인

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = JW신약은 모발 케어 화장품 '듀크레이 네옵타이드 엑스퍼트(DUCRAY Neoptide Expert)'의 글로벌 인체적용시험 결과가 공개됐다고 15일 밝혔다.

듀크레이 네옵타이드 엑스퍼트는 JW신약이 국내에 독점 공급하는 프랑스 피에르파브르(Pierre Fabre)의 제품이다. 이번 인체적용시험은 한국을 포함한 전 세계 13개국에서 1676명을 대상으로 진행된 대규모 관찰 연구로, 다양한 사례에서 제품 사용에 따른 모발 컨디션 변화를 확인했다. 연구에는 18세부터 93세까지 다양한 연령층과 여러 피부 타입(Fitzpatrick I~VI)이 포함돼 제품의 범용성과 안전성을 평가했다.

듀크레이 네옵타이드 엑스퍼트 제품 이미지 [사진=JW신약]

국내에서는 다양한 모발 고민을 가진 한국인 사용자 110명을 대상으로 별도의 관찰 연구가 진행됐다.

연구 결과, 제품 사용 후 모발 볼륨감과 윤기, 밀도감 등 외형적 컨디션 전반에서 개선이 확인됐다. 단독 사용뿐 아니라 기존 모발 관리 제품이나 전문 관리 프로그램 이후 두피·모발 관리 단계에서 병행 사용한 경우에도 긍정적인 사용 경험이 나타났다.

다양한 일상 환경에서의 사용에서도 높은 만족도가 확인됐다. 연구에 참여한 전문가의 97.3%, 대상자의 93.6%가 제품에 대해 '지속 사용 의향'을 보인 것으로 조사됐다.

JW신약 관계자는 "이번 대규모 관찰 연구를 통해 모발 고민을 가진 소비자들에게 실질적인 도움을 줄 수 있음을 데이터로 확인했다"며 "앞으로도 다양한 모발 케어 선택지를 제공해 나갈 것"이라고 말했다.

한편 JW신약은 탈모 원인에 따라 처방 가능한 치료 포트폴리오를 보유하고 있다. 피나스테리드를 주성분으로 한 '모나드정'과 '모나스타정', 두타스테리드를 주성분으로 한 '두타모아정' 등 경구용 탈모 치료제를 공급하고 있다. 아울러 2024년 피에르파브르와 독점 판매 계약을 체결하고 '듀크레이 네옵타이드 엑스퍼트'를 아시아권 최초로 출시하는 등 모발 관리 전반으로 사업 영역을 확대하고 있다.

sykim@newspim.com