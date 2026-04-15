문체부, 추경 102억원으로 장애인 생활체육 지원 대폭 강화

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40억, 유·청소년 스포츠 기반 구축에 첫 배정

'장애인스포츠강좌이용권' 2만명 추가 지원



[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 문화체육관광부가 2026년 제1차 추가경정예산 102억 원을 투입해 장애인 생활체육 지원을 확대한다.

문화체육관광부 세종청사 . [사진=뉴스핌 DB]

문체부는 15일 국립세종도서관 대회의실에서 '장애인 생활체육 활성화를 위한 정책 간담회'를 열고, 대한장애인체육회와 17개 시도 장애인체육회 관계자, 지자체 담당 공무원 등 60여 명과 함께 정책의 현장 안착 방안을 논의한다.

이번 추경 예산은 두 가지 사업에 집중 배분됐다. 먼저 장애인 스포츠강좌이용권 추가 지원에 62억 원이 편성돼, 예산 부족으로 탈락한 대기자 2만 명이 즉시 혜택을 받을 수 있게 됐다. 해당 사업은 국비 70%, 지방비 30%로 운영되는 만큼, 문체부는 지자체 추경 예산이 신속히 편성될 수 있도록 적극적인 협조를 당부할 방침이다.

나머지 40억 원은 장애인 유·청소년 스포츠 기반 구축에 처음으로 배정됐다. 반다비체육센터 등 체육시설에서는 수영·농구·배드민턴 등 종목별 프로그램을, 장애인복지관 등 지역 밀착 시설에서는 뉴스포츠 등 맞춤형 프로그램을 운영해 장애 유·청소년의 규칙적인 운동 습관 형성을 지원한다.

간담회에서는 추경 논의와 함께 장애 유형별·연령별 맞춤형 프로그램 개발, 체육시설 신규 건립 지원, 생활체육 지도자 배치 확대, 생활체육대회 지원 등 현장의 다양한 의견도 수렴했다.

임영아 문체부 체육협력관은 "장애인체육은 단순한 복지를 넘어 건강하고 행복한 삶을 만드는 중요한 요소"라며 "현장 의견을 바탕으로 수요자가 체감할 수 있는 실효성 있는 정책을 추진하겠다"고 말했다.

fineview@newspim.com