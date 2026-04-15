전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.04.15 (수)
KYD 라이브
KYD 디데이
정책·서울 노동

속보

더보기

'브로커' 개입한 고흥 굴양식장서 임금체불 3170만원 적발

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 고용노동부가 15일 전남 고흥군 ��� 양식장 등 2곳을 감독했다.
  • 이주노동자 26명에게 3170만원 임금 체불과 브로커 중간 착취를 적발했다.
  • 위반 24건 형사입건하고 과태료 630만원을 부과했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

계절노동자 강제노동 사업장 감독 결과 발표
근로기준법·산업안전보건법 위반…형사입건
고흥군 다른 사업장 5곳도 법령위반·임금체불

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 전남 고흥군 굴 양식장 등 사업장 2곳에서 이주노동자 26명이 임금 3170만원을 덜 받은 것으로 조사됐다. 이번 사건은 민간 브로커가 개입해 이주노동자의 임금을 가로챘다는 이주노동자 단체의 문제제기로 기획감독이 이뤄졌다.

고용노동부는 외국인 계절노동자(E-8)에 대한 임금 착취 및 강제노동 의혹이 제기된 전남 고흥군 소재 사업장 2곳의 특별근로감독 결과를 15일 공개했다.

감독 결과 민간 브로커 2명이 개입해 이주노동자들의 임금 700만원을 중간 착취한 것으로 나타났다. 임금 직접지급 원칙도 지켜지지 않았다.

[세종=뉴스핌] 정성훈 기자 = 고용노동부 전경 2019.11.29 jsh@newspim.com

사업장 2곳의 재직·퇴직 이주노동자 26명이 받지 못한 임금은 3170만원으로 확인됐다. 이들 노동자는 연장수당 1650만원, 야간수당 1100만원 을 제대로 받지 못했다. 최저임금도 일부 적용되지 않아 420만원이 덜 지급된 것으로 드러났다.

임금명세서 미교부, 여성노동자 야간근로 동의 절차 미이행, 안전난간 미설치, 사다리 설치 불량 등 근로기준법·산업안전보건법 위반 사실도 적발됐다.

노동부는 임금체불, 중간 착취, 최저임금 미지급, 근로조건 미명시, 안전난간 미설치 등 확인된 위반사항 24건을 즉시 범죄인지(형사입건)했다고 밝혔다. 임금대장 미작성 및 임금명세서 미교부 등에 대한 과태료 630만원도 부과했다.

계절노동자를 고용한 고흥군 노동인권 취약사업장 5곳을 추가 점검한 결과도 이날 공개됐다. 5곳 모두 위반 사항이 발견됐고, 임금 직접지급 원칙을 위반한 1곳은 형사입건했다는 설명이다. 연장·야간근로수당 미지급, 최저임금 위반 등 체불임금 2320만원도 확인됐다.

노동부는 다음 달까지 이주노동자 노동인권 침해 집중신고기간을 운영해 계절노동자 포함 전체 이주노동자에 대한 노동인권 침해 사례를 집중적으로 접수할 계획이다. 기획 감독 및 관계기관 통보 등 필요한 조치도 적극 실시한다.

김영훈 노동부 장관은 "계절노동자의 취약한 여건을 틈탄 부당한 중간 개입과 임금착취에 대해 무관용 원칙으로 조치했다"며 "이번 사안은 현장의 체류지원 체계를 더욱 촘촘히 점검할 필요성을 보여준 만큼, 관계부처와 협의해 근본적 문제해결을 위한 제도개선 방안도 적극 모색해 나가겠다"고 강조했다.

sheep@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
애플 폴더블 출격에 삼성 '흔들' [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 애플이 올 하반기 폴더블 스마트폰 출시를 예고하면서, 삼성전자의 시장 점유율이 하락할 수 있다는 전망이 나왔다. 14일 카운터포인트리서치는 올해 북미 폴더블 시장이 전년 대비 48% 성장하는 가운데, 애플이 점유율 46%를 확보할 것으로 내다봤다. 북미 폴더블 스마트폰 시장 점유율 전망 [사진=카운터포인트리서치] 이에 따라 삼성전자의 점유율은 지난해 51%에서 올해 29%로 낮아질 것으로 예상했다. 애플이 프리미엄 시장과 기존 아이폰 사용자 기반을 바탕으로 수요를 흡수하면서 경쟁 강도가 높아질 것이란 분석이다. 삼성전자는 이에 대응해 화면을 넓힌 '와이드형' 갤럭시 Z 폴드 등 라인업 확장을 준비하고 있지만, 애플의 본거지인 북미 시장에서 차별화된 경쟁력을 확보하는 데는 부담이 따를 것이라고 봤다. 삼성전자는 오는 7월 새 폴더블 시리즈 공개를 앞두고 있다. 카운터포인트리서치는 애플의 진입이 폴더블 시장 확대와 동시에 기존 안드로이드 수요 일부를 흡수할 것으로 전망했다. syu@newspim.com 2026-04-14 17:23
사진
김건희, 尹 대면 법정서 증언 거부 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 김영은 기자 = 김건희 여사가 14일 윤석열 전 대통령의 '여론조사 무상 제공' 의혹 재판에 출석해 윤 전 대통령과 처음으로 법정에서 대면했다. 김 여사는 증인 선서를 마친 직후부터 증언을 거부했고, 윤 전 대통령은 옅은 미소를 띤 채, 김 여사를 바라봤다. 서울중앙지법 형사합의33부(재판장 이진관)는 이날 정치자금법 위반 혐의를 받는 윤 전 대통령과 명태균 씨 사건의 속행 공판을 열었다. 김 여사는 이날 오후 2시 8분께 검정색 수트를 차림으로 법정에 들어섰다. 윤 전 대통령은 증인석에 착석한 김 여사를 확인하고, 증인 선서를 이어가는 김 여사를 지그시 바라봤다. 김건희 여사가 14일 윤석열 전 대통령의 '여론조사 무상 제공' 의혹 재판에 출석해 윤 전 대통령과 처음으로 법정에서 대면했다. 사진은 지난 8월 김 여사가 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 구속 전 피의자 심문에 출석하는 모습. [사진=사진공동취재단] 이후 김 여사는 오후 2시 11분께부터 증언을 거부하는 입장을 보였다. 윤 전 대통령은 옅은 미소를 유지하며 김 여사를 바라봤다. 이번 공판에서는 김 여사와 함께 김태열 전 미래한국연구소장에 대한 증인신문이 예정돼 있다. 윤 전 대통령은 지난해 7월, 김 여사는 같은 해 8월 각각 내란 특별검사팀(특별검사 조은석)과 김건희 특별검사팀(특별검사 민중기)에 의해 구속기소됐다. 이후 두 사람은 별도로 수감돼 재판을 받아오면서 법정에서 직접 마주한 적은 없었다. yek105@newspim.com   2026-04-14 14:53

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동