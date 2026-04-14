국민 경남도당, 사천 유해남·양산 한옥문 등 4곳 예비경선 결과 확정

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[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 국민의힘 경남도당 공천관리위원회는 제9회 전국동시지방선거와 관련해 사천시장, 양산시장, 고성군수, 하동군수 선거구의 예비경선 결과를 14일 발표했다.

국민의당 경남도당 전경 [사진=국민의힘 경남도당] 2020.10.20

경남도당은 이번 예비경선을 후보 경쟁력과 지역 대표성을 공정하게 평가하기 위해 서류·면접심사를 거쳐 실시했다. 당원과 일반 국민의 뜻을 균형 있게 반영한 방식으로 진행됐다.

예비경선 결과 사천시장에는 유해남 전 창원KBS총국장이, 양산시장에는 한옥문 전 양산시의회 의장이, 고성군수에는 하학열 전 고성군수가, 하동군수에는 김현수 전 KBS 방송기자가 각각 1위를 차지했다.

경남도당은 이들 예비경선 1위 후보를 본경선에 진출시켜 각 지역 현역 단체장들과 경쟁을 거친 뒤 최종 공천 후보를 확정할 예정이다.

도당 관계자는 "이번 예비경선은 지방선거를 앞두고 지역민의 의사를 폭넓게 반영하고 후보자 간 경쟁력을 객관적으로 검증하기 위한 절차"라며 "공정하고 투명한 공천으로 지역 발전과 국민의 기대에 부응하겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com