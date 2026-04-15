전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.04.15 (수)
KYD 디데이
정책·서울 교육

속보

더보기

서울시교육청, '칸막이 행정' 걷어낸다…협업 늘려 민원 처리 속도전

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 서울시교육청이 15일 부서 간 협업을 강화하기 위해 2026년 협업마일리지 제도 운영계획을 시행한다고 밝혔다.
  • 올해는 지난해보다 인센티브를 확대해 알파맨 제도 지원 부서에 최대 40마일리지를 부여하고 선수용 부서 기준도 새로 도입했다.
  • 조직성과평가에 협업 활성화 가점을 신설해 최대 1점을 받을 수 있으며 우수 부서에는 330만원의 포상금을 차등 지급한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

알파맨 지원·선수용 기준 도입으로 부서 간 협업 유도
성과평가 가점 신설해 실질적 인센티브도 강화

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 서울시교육청은 조직 내 소통을 강화하고 행정 효율을 높이기 위해 '2026년 협업마일리지 제도 운영계획'을 시행한다고 15일 밝혔다.

이번 계획은 부서 간 협업을 활성화해 변화하는 교육환경과 행정 수요에 보다 유연하게 대응하고 직원들이 함께 일하는 조직문화를 정착시키기 위해 마련됐다. 특히 올해는 지난해보다 인센티브를 넓히고 적용 범위도 확대한 점이 핵심이다.

서울 용산구 서울시교육청 전경. [사진=서울시교육청]

서울시교육청은 올해부터 협업마일리지 부여 대상을 늘린다. 우선 인력이 필요한 부서에 직원을 보내 지원하는 '알파맨' 제도를 운영할 경우 해당 직원을 지원한 소속 부서에도 시간당 1마일리지(M), 최대 40M을 부여하기로 했다. 인력 운용의 유연성을 높이면서 협업에 적극 나서는 부서를 제도적으로 뒷받침하겠다는 취지다.

부서 간 책임 경계가 분명하지 않은 민원이나 업무를 먼저 맡아 처리하는 이른바 '선수용' 부서에 마일리지를 주는 기준도 새로 도입한다. 경계가 모호한 사안을 서로 미루기보다 먼저 해결하는 문화를 만들어 민원 처리 속도와 행정 대응력을 끌어올리겠다는 것이다. 붙임 자료에는 조정업무의 경우 3일 이내 선수용 기준을 도입하는 내용도 담겼다.

실질적인 혜택도 강화된다. 서울시교육청은 2026년도 조직성과평가에 '협업 활성화' 가점 항목을 신설해 마일리지 누적 점수에 따라 최대 1점의 가점을 받을 수 있도록 했다. 이에 따라 전체 협업 활성화 가점 상한은 기존 1점에서 1.5점으로 확대된다. 협업 실적이 단순한 권장사항을 넘어 부서 평가에 직접 반영되는 구조가 마련되는 셈이다.

제도 운영의 공정성과 신뢰성을 높이기 위한 장치도 마련했다. 서울시교육청은 지방자치단체 공무원과 학부모 등 외부 위원이 참여하는 '행정협업심사단'을 운영해 협업 사례를 심사할 계획이다. 점수가 높은 우수 부서와 최우수 협업 사례에는 모두 330만원 규모의 포상금을 차등 지급하고 최상위 부서에는 교육감 표창도 수여한다. 시상은 월례조회에서 진행해 현장의 노고를 격려할 방침이다.

서울시교육청은 총액인건비 제도 아래 인력 증원이 쉽지 않은 현실에서 부서 간 협업이 행정서비스의 질을 높일 수 있는 효율적인 대안이라고 보고 있다. 협업을 통해 인력 한계를 보완하고 민원과 각종 행정업무를 보다 신속하게 처리하는 조직문화를 확산하겠다는 구상이다.

김천홍 서울시교육감 권한대행은 "인력 증원이 어려운 상황에서 부서 간 협업은 행정 서비스 질을 높이는 가장 좋은 방법"이라며 "이번 제도 확대를 통해 부서 간 칸막이를 없애고 서로 돕는 조직문화를 만들어 나가겠다"고 말했다.

jane94@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
애플 폴더블 출격에 삼성 '흔들' [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 애플이 올 하반기 폴더블 스마트폰 출시를 예고하면서, 삼성전자의 시장 점유율이 하락할 수 있다는 전망이 나왔다. 14일 카운터포인트리서치는 올해 북미 폴더블 시장이 전년 대비 48% 성장하는 가운데, 애플이 점유율 46%를 확보할 것으로 내다봤다. 북미 폴더블 스마트폰 시장 점유율 전망 [사진=카운터포인트리서치] 이에 따라 삼성전자의 점유율은 지난해 51%에서 올해 29%로 낮아질 것으로 예상했다. 애플이 프리미엄 시장과 기존 아이폰 사용자 기반을 바탕으로 수요를 흡수하면서 경쟁 강도가 높아질 것이란 분석이다. 삼성전자는 이에 대응해 화면을 넓힌 '와이드형' 갤럭시 Z 폴드 등 라인업 확장을 준비하고 있지만, 애플의 본거지인 북미 시장에서 차별화된 경쟁력을 확보하는 데는 부담이 따를 것이라고 봤다. 삼성전자는 오는 7월 새 폴더블 시리즈 공개를 앞두고 있다. 카운터포인트리서치는 애플의 진입이 폴더블 시장 확대와 동시에 기존 안드로이드 수요 일부를 흡수할 것으로 전망했다. syu@newspim.com 2026-04-14 17:23
사진
김건희, 尹 대면 법정서 증언 거부 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 김영은 기자 = 김건희 여사가 14일 윤석열 전 대통령의 '여론조사 무상 제공' 의혹 재판에 출석해 윤 전 대통령과 처음으로 법정에서 대면했다. 김 여사는 증인 선서를 마친 직후부터 증언을 거부했고, 윤 전 대통령은 옅은 미소를 띤 채, 김 여사를 바라봤다. 서울중앙지법 형사합의33부(재판장 이진관)는 이날 정치자금법 위반 혐의를 받는 윤 전 대통령과 명태균 씨 사건의 속행 공판을 열었다. 김 여사는 이날 오후 2시 8분께 검정색 수트를 차림으로 법정에 들어섰다. 윤 전 대통령은 증인석에 착석한 김 여사를 확인하고, 증인 선서를 이어가는 김 여사를 지그시 바라봤다. 김건희 여사가 14일 윤석열 전 대통령의 '여론조사 무상 제공' 의혹 재판에 출석해 윤 전 대통령과 처음으로 법정에서 대면했다. 사진은 지난 8월 김 여사가 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 구속 전 피의자 심문에 출석하는 모습. [사진=사진공동취재단] 이후 김 여사는 오후 2시 11분께부터 증언을 거부하는 입장을 보였다. 윤 전 대통령은 옅은 미소를 유지하며 김 여사를 바라봤다. 이번 공판에서는 김 여사와 함께 김태열 전 미래한국연구소장에 대한 증인신문이 예정돼 있다. 윤 전 대통령은 지난해 7월, 김 여사는 같은 해 8월 각각 내란 특별검사팀(특별검사 조은석)과 김건희 특별검사팀(특별검사 민중기)에 의해 구속기소됐다. 이후 두 사람은 별도로 수감돼 재판을 받아오면서 법정에서 직접 마주한 적은 없었다. yek105@newspim.com   2026-04-14 14:53

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동