서울시교육청, '칸막이 행정' 걷어낸다…협업 늘려 민원 처리 속도전

알파맨 지원·선수용 기준 도입으로 부서 간 협업 유도

성과평가 가점 신설해 실질적 인센티브도 강화

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 서울시교육청은 조직 내 소통을 강화하고 행정 효율을 높이기 위해 '2026년 협업마일리지 제도 운영계획'을 시행한다고 15일 밝혔다.

이번 계획은 부서 간 협업을 활성화해 변화하는 교육환경과 행정 수요에 보다 유연하게 대응하고 직원들이 함께 일하는 조직문화를 정착시키기 위해 마련됐다. 특히 올해는 지난해보다 인센티브를 넓히고 적용 범위도 확대한 점이 핵심이다.

서울 용산구 서울시교육청 전경. [사진=서울시교육청]

서울시교육청은 올해부터 협업마일리지 부여 대상을 늘린다. 우선 인력이 필요한 부서에 직원을 보내 지원하는 '알파맨' 제도를 운영할 경우 해당 직원을 지원한 소속 부서에도 시간당 1마일리지(M), 최대 40M을 부여하기로 했다. 인력 운용의 유연성을 높이면서 협업에 적극 나서는 부서를 제도적으로 뒷받침하겠다는 취지다.

부서 간 책임 경계가 분명하지 않은 민원이나 업무를 먼저 맡아 처리하는 이른바 '선수용' 부서에 마일리지를 주는 기준도 새로 도입한다. 경계가 모호한 사안을 서로 미루기보다 먼저 해결하는 문화를 만들어 민원 처리 속도와 행정 대응력을 끌어올리겠다는 것이다. 붙임 자료에는 조정업무의 경우 3일 이내 선수용 기준을 도입하는 내용도 담겼다.

실질적인 혜택도 강화된다. 서울시교육청은 2026년도 조직성과평가에 '협업 활성화' 가점 항목을 신설해 마일리지 누적 점수에 따라 최대 1점의 가점을 받을 수 있도록 했다. 이에 따라 전체 협업 활성화 가점 상한은 기존 1점에서 1.5점으로 확대된다. 협업 실적이 단순한 권장사항을 넘어 부서 평가에 직접 반영되는 구조가 마련되는 셈이다.

제도 운영의 공정성과 신뢰성을 높이기 위한 장치도 마련했다. 서울시교육청은 지방자치단체 공무원과 학부모 등 외부 위원이 참여하는 '행정협업심사단'을 운영해 협업 사례를 심사할 계획이다. 점수가 높은 우수 부서와 최우수 협업 사례에는 모두 330만원 규모의 포상금을 차등 지급하고 최상위 부서에는 교육감 표창도 수여한다. 시상은 월례조회에서 진행해 현장의 노고를 격려할 방침이다.

서울시교육청은 총액인건비 제도 아래 인력 증원이 쉽지 않은 현실에서 부서 간 협업이 행정서비스의 질을 높일 수 있는 효율적인 대안이라고 보고 있다. 협업을 통해 인력 한계를 보완하고 민원과 각종 행정업무를 보다 신속하게 처리하는 조직문화를 확산하겠다는 구상이다.

김천홍 서울시교육감 권한대행은 "인력 증원이 어려운 상황에서 부서 간 협업은 행정 서비스 질을 높이는 가장 좋은 방법"이라며 "이번 제도 확대를 통해 부서 간 칸막이를 없애고 서로 돕는 조직문화를 만들어 나가겠다"고 말했다.

jane94@newspim.com