조용식·심보균 익산시장 예비후보 단일화 선언

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AI산단·메가시티 등 미래 비전 공동 공약 제시

[익산=뉴스핌] 고종승 기자 = 조용식·심보균 익산시장 예비후보가 정책연대를 통한 단일화를 선언했다.

두 후보는 14일 공동 기자회견을 통해 "변화에 대한 시민과 당원의 열망을 바탕으로 익산의 미래를 앞당기기 위해 정책연대에 합의했다"고 밝혔다.

조용식·심보균 익산시장 예비후보 단일화 기자회견[사진=조용식·심보균 선거캠프] 2026.04.14 lbs0964@newspim.com

이들은 "30여 년 공직생활 동안 청렴과 원칙을 지켜온 행정가로서 신뢰를 바탕으로 뜻을 모았다"며 단일화 배경을 설명했다.

또 "조용식 후보는 시민 눈높이에 맞는 행정을 펼치고 심보균 후보는 정책 견제와 보완 역할을 맡아 책임 있는 공동 시정을 구현하겠다"고 강조했다.

두 후보는 주요 공동 공약으로 ▲인공지능(AI) 첨단산업단지 조성▲익산·군산·김제·부안을 아우르는 100만 메가시티 구축▲아이 키우기 좋은 도시 조성▲행정 혁신▲바이오식품 산업 육성▲KTX 익산역 복합환승센터 구축▲국가식품클러스터 2단계 추진▲농생명 그린바이오 산업 육성▲안전도시 조성 등을 제시했다.

아울러 "이번 선거는 익산의 미래를 결정하는 중요한 선택"이라며 "과거의 관성이 아닌 변화와 책임의 길로 나아가야 한다"고 밝혔다.

두 후보는 최근 지역 정치권에서 제기된 각종 의혹과 관련해 "부동산 투기 의혹과 흑색선전 등 가짜 정치에 맞서 정의롭고 공정한 정치로 결과를 증명하겠다"고 주장했다.

이어 "경쟁을 넘어 통합의 정치로 나아가겠다"며 "원팀 시정을 통해 익산의 대도약을 반드시 이루겠다"고 강조했다.

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