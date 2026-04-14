해남공룡대축제 내달 2~5일 개최…'움직이는 공룡' 현실로

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어린이날 포함 황금연휴 4일간 무료 개방

[해남=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남 해남군은 내달 2일부터 5일까지 해남공룡박물관 일원에서 제4회 해남공룡대축제를 개최한다고 14일 빍혔다.

'공룡이 살아있다! 해남공룡대축제'를 주제로 열리는 이번 행사는 국내 최대 공룡 전문박물관을 배경으로 공룡시대로의 체험 여행을 선사한다.

2024년 해남공룡대축제. [사진=해남군]

지난해 3일간 13만여 명이 찾은 해남공룡대축제는 올해 어린이날이 포함된 황금연휴 기간 4일로 늘렸다. 군은 어린이 체험 프로그램을 대폭 확대해 가족 단위 관람객에게 다양한 볼거리와 즐길 거리를 제공할 계획이다.

축제 기간 행사장에는 티라노사우루스, 딜로포사우루스 등 실제처럼 움직이는 공룡과 로봇 공룡이 등장해 관람객과 직접 만난다. 어린이 인기 캐릭터 공연인 '캐치! 티니핑'과 '베베핀' 싱어롱쇼도 매일 2차례 진행된다.

개막 첫날에는 야간 개장을 통해 공룡 K-팝 댄스, 가족음악회, 공룡 드론쇼가 이어진다. 또한 공룡화석 발굴 체험, 공룡발자국 탐험대(하루 3회 운영), 공룡 코스튬 체험, 미디어 스케치 등 10여 종의 체험 프로그램이 마련된다.

주무대인 잔디광장에서는 버블·벌룬 공연, 서커스, 마술쇼가 진행되고, 회전그네와 레일열차, 에어바운스 등 공룡 어린이 놀이터가 운영된다.

해남군은 축제 기간 전문 안전요원을 상주시켜 안전관리를 강화할 방침이다. 입장료는 무료이며 자세한 문의는 군 관광실 축제팀으로 하면 된다.

ej7648@newspim.com