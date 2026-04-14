울산시, 조선산업 디지털 인재 2천명 양성…2030년까지 300억 원 투자

AI 핵심 요약beta
- 울산시 14일 산업부 공모에 최종 선정됐다.
- 2030년까지 총 300억 원 투입해 실무형 인재 2000여명 양성한다.
- 산학연 협력으로 XR 시뮬레이터 등 첨단 인프라 활용해 조선 디지털 경쟁력 강화한다.
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조선산업 경쟁력 강화 목표 설정
[울산=뉴스핌] 박성진 기자 = 울산시는 산업통상부 주관 '조선산업 핵심인재 디지털 양성 기반(인프라) 구축 사업' 공모에 최종 선정돼 실무형 인재 2000여명 양성에 본격 나선다고 14일 밝혔다.
시는 오는 2030년까지 5년간 국비 200억 원을 포함해 총 300억 원 투입해 울산정보산업진흥원과 울산대학교가 중심이 돼 산·학·연 협력(거버넌스)을 바탕으로 사업을 수행한다.
시는 울산정보산업진흥원의 선박통합데이터센터와 울산대학교 조선해양공학관 등 지역 핵심 기반(인프라)을 활용해 최첨단 실증형 교육 거점을 조성한다.
첨단 기술이 집약된 실증 기반(인프라)인 확장현실(XR) 시뮬레이터, 산업용 협동 로봇, 디지털 복제(트윈) 기반(인프라) 등이 구축돼 구직자와 재직자를 아우르는 맞춤형 융합 교육이 진행된다.
교육생들은 첨단 기반(인프라)을 활용해 단순 이론 교육에서 벗어나 구축된 디지털 기반(인프라)을 직접 다루며 생산, 설계, 연구 등 조선산업 전주기에서 즉시 요구되는 맞춤형 실무 능력을 키우게 된다.
시는 이번 사업이 조선산업의 노동집약적 구조를 기술·데이터 중심 산업으로 이동하는 전환점이 될 것으로 보고 있다.
시 관계자는 "조선산업 경쟁력의 핵심은 결국 사람"이라며 "울산을 대한민국 조선 디지털 인재 양성의 거점으로 육성해 글로벌 시장에서 초격차 경쟁력을 확보하겠다"고 말했다.
psj9449@newspim.com