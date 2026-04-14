우범기 전주시장 예비후보 "전 생애 맞춤 복지"

AI 핵심 요약beta
- 우범기 전주시장 예비후보가 14일 전 생애 맞춤 복지 정책 발표했다.
- 요람부터 백세까지 포괄하는 5대 공약으로 온 생애 복지 체계 구축한다.
- 아이키우기 보증수표, 전주 리턴즈, 4050 두 번째 봄 등 세대별 지원 포함한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
산후조리비·청년지원·돌봄수당 등 체감형 정책 포함
[전주=뉴스핌] 고종승 기자 = 우범기 전북 전주시장 예비후보가 전 생애를 아우르는 맞춤형 복지 정책을 발표했다.
우 후보는 14일 기자회견을 열고 "요람에서 백 세까지 책임지는 '전주형 온(溫) 생애 맞춤 복지' 5대 공약을 추진하겠다"고 밝혔다.
그는 "시민의 일상이 따뜻하고 행복해야 전주의 경쟁력이 된다"며 "삶의 고비마다 기댈 수 있는 복지 체계를 구축하겠다"고 강조했다.
이번 공약은 영유아부터 노년층, 위기가족까지 전 세대를 포괄하는 '5대 그물망 복지' 체계로 구성됐다.
주요 내용은 ▲산후조리와 긴급 돌봄을 지원하는 '아이 키우기 5대 보증수표' ▲청년 창업과 귀향 정착을 지원하는 '전주 리턴즈' ▲중장년 재도약 프로그램 '4050 두 번째 봄' ▲노인 주거와 일자리를 연계한 '따뜻한 은빛 전주' ▲돌봄 부담 가정을 지원하는 '위기가족 돌봄 영웅 보호 제도' 등이다.
특히 산후조리비 100만 원 지급과 육아휴직 급여 차액 지원, 청년 창업 공간 제공, 중장년 교육 지원, 위기가족 생계비 지원 등 체감형 정책이 포함됐다.
우 후보는 "복지는 시민이 어려움에 처했을 때 다시 일어설 수 있도록 돕는 가장 중요한 사회적 투자"라며 "모든 세대가 안정적으로 살아갈 수 있는 전주를 만들겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com