경기시나위오케스트라, 치유음악회 '숨, Breath' 25일 공연

AI 핵심 요약beta
- 경기아트센터 경기시나위오케스트라가 14일 25일 치유음악회 〈숨, Breath〉 개최를 밝혔다.
- 기타리스트 이두헌이 협연하며 덜어냄의 미학으로 여백을 통해 관객 감정을 채우도록 했다.
- 국악관현악과 밴드 결합으로 가족 상처와 회복 메시지를 9곡 재해석한다.
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[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기아트센터 경기시나위오케스트라는 오는 25일 경기아트센터 대극장에서 치유음악회 〈숨, Breath〉를 선보인다고 14일 밝혔다.
센터에 따르면 이번 공연은 음악을 통해 현대인의 정서적 피로를 위로하고, 관계 회복의 메시지를 전하는 무대로 기획됐다.
이번 무대의 중심에는 협연자 기타리스트 이두헌이 있다. 밴드 '다섯손가락'의 리더이자 작곡가로 오랜 시간 대중과 호흡해온 그는, 이번 공연에서 '덜어냄'의 미학을 전면에 내세운다.
이두헌은 "과거에는 더 크게, 더 많이 채우는 음악을 추구했다면, 지금은 오히려 덜어내는 데 집중하고 있다"며 "가사와 사운드를 비워두고, 그 여백을 관객이 각자의 감정으로 채우길 바란다"고 밝혔다.
그가 말하는 '여백'은 단순한 미학적 선택을 넘어, 관객과의 감정적 교감을 위한 방식이다. 그는 "대규모 공연장이지만, 관객 한 사람 한 사람에게 말을 건네듯 음악이 전달되길 바란다"며 "마치 자신의 이야기처럼 음악을 느끼는 순간을 만들고 싶다"고 덧붙였다.
이번 공연은 국악관현악과 밴드라는 이질적인 장르의 결합으로도 주목된다. 전통과 현대, 동양과 서양의 감각이 교차하는 무대는 단순한 협연을 넘어 새로운 음악적 시도를 보여줄 예정이다.
이두헌은 "서로의 소리를 앞세워 부딪히기보다, 양보와 배려 속에서 조화를 만들어내는 것이 중요하다"며 "이질적인 두 사운드가 만나 오히려 더 큰 울림과 시너지를 만들어낼 것"이라고 설명했다.
이번 무대에서는 '가족'이라는 키워드를 중심으로 상처와 화해, 회복의 과정을 풀어낸다. '풍선', '새벽기차' 등 대중에게 익숙한 곡과 신곡을 포함한 총 9곡이 국악관현악 편성으로 새롭게 재해석된다. 전통음악의 즉흥성과 밴드 사운드가 어우러지며, 기존에 경험하지 못한 색다른 음악적 감각을 선사할 예정이다.
이두헌에게 음악은 단순한 표현 수단을 넘어 '치유의 매개'다. 그는 "음악은 우리가 의식하지 못하는 순간에도 마음에 닿아 감정을 움직인다"며 "곡에 담긴 감정이 관객에게 전해지고, 다시 돌아올 때 연주자 역시 치유를 경험하게 된다"고 말했다.
이번 공연의 주제인 '숨' 역시 이러한 맥락에서 출발한다. 그는 "우리는 늘 숨을 쉬면서도 그 사실을 잊고 살아간다"며 "이번 공연에서 관객들이 음악과 함께 숨을 깊이 들이마시고 내쉬며, 자신의 감정을 마주하는 시간을 가졌으면 한다"고 전했다. 이어 "이번 공연은 대규모 무대이지만, 그 안에서 각자의 숨을 느낄 수 있는 시간이 되었으면 한다"며 "음악과 함께 천천히 숨을 들이마시고 내쉬는 순간 속에서, 마음속에 담아두었던 감정들을 자연스럽게 마주하게 되길 바란다"고 덧붙였다.
1141world@newspim.com