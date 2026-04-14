강릉아산병원 강희동 센터장·박재우 교수, 보건복지부장관상 수상

AI 핵심 요약beta
- 강릉아산병원 강희동 센터장과 박재우 교수가 14일 보건복지부장관상을 받았다.
- 강희동 센터장은 응급의료 운영과 코로나 대응 등 공로를 인정받았다.
- 박재우 교수는 감염병 상황 대처로 지역 감시 기능 강화를 인정받았다.
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[강릉=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강릉아산병원 강희동 권역응급의료센터장과 박재우 정형외과 교수가 보건복지부장관상을 수상했다.
14일 강릉아산병원에 따르면 지난 2018년 부임한 강희동 센터장은 영동권 응급의료체계의 안정적 운영과 지역필수공공의료 강화와 강릉 펜션 일산화탄소 중독 사고 대응, 코로나-19 감염병 대응체계 구축, 의정갈등 속 응급의료 기능 유지 등 위기 상황에서 핵심 역할을 수행한 공로를 인정받았다.
박재우 정형외과 교수는 지난해 강릉에서 발생한 의료 관련 감염병 상황에서 정확한 신고와 환자 진료, 역학조사 자문을 수행하며 지역사회 감염병 위험 감시 기능 강화에 기여한 공로를 인정받았다.
유창식 강릉아산병원장은 "이번 수상은 응급의료와 감염병 대응 등 지역필수공공의료 분야에서 묵묵히 역할을 수행해 온 의료진의 노력이 인정받은 결과"라며 "앞으로도 지역민이 안심 받고 치료받을 수 있는 환경을 만들기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.
onemoregive@newspim.com