대형 유통시설 입점 반대한 청주전통시장연합회

AI 핵심 요약beta
- 청주전통시장연합회가 14일 청주시청에서 대형 유통시설 입점에 반대 기자회견을 열었다.
- 청주시와 충북개발공사, 코스트코 등의 투자로 지역상권 붕괴를 우려하며 상생대책을 촉구했다.
- 전통시장 의견 반영과 지역 자본 순환, 투명 행정 보장을 3대 요구사항으로 제시했다.
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[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 청주전통시장연합회가 청주시 내 잇따른 대형 유통시설 입점을 두고 지역상권 붕괴를 우려하며 상생 방안 마련을 촉구했다.
연합회 회원들은 14일 청주시청 브리핑실에서 기자회견을 열고 "청주시와 충북개발공사, 코스트코가 투자협약을 체결하고, 트레이더스·스타필드 등 대형 유통시설 개발이 본격화되고 있다"며 "이들 사업은 전통시장과 소상공인의 생존권에 직접적인 위협이 되고 있다"고 밝혔다.
이들은 특히 청주시가 최근 청주테크노폴리스 내 대형유통시설 개발사업에 대해 건축·경관·교통 통합심의위원회를 열어 조건부 승인을 내린 것에 대해 "지역 상권에 미칠 파급력이 매우 심각하다"며 "대형 유통시설 추진 전 지역경제 전반에 대한 충분한 논의가 필요하다"고 지적했다.
연합회는 이날 기자회견에서 ▲전통시장 및 소상공인과의 실질적 상생대책 마련 ▲지역 자본의 선순환 구조 확립 ▲청주시의 투명한 행정 절차 보장을 3대 요구사항으로 제시했다.
이들은 "대형마트 입점으로 소비자 선택 폭이 넓어질 수는 있지만, 가격 경쟁에서 밀려 다수의 자영업자가 어려움에 처할 것"이라며 "지역 상권과 유통업체가 함께 성장할 수 있는 협력 방안이 선행돼야 한다"고 강조했다.
또한 "대형 유통시설이 지역에서 벌어들인 수익이 외부 본사로 이전될 경우 지역 내 자본 순환이 막히고 지역 경제에도 악영향을 미칠 수 있다"며 "지역사회 재투자와 고용 창출 등 구체적 방안을 제시하라"고 요구했다.
연합회는 "청주시는 그간 대형 유통업체 입점을 지원해 왔지만, 실제 절차에서 전통시장과 소상공인의 의견이 충분히 반영되지 않았다"며 "공정하고 투명한 논의 구조를 마련하라"고 덧붙였다.
연합회는 끝으로 "청주의 미래는 특정 기업의 이익이 아니라 시민과 소상공인의 노력을 바탕으로 세워져야 한다"며 "지속가능한 지역 상권을 위해 끝까지 연대할 것"이라고 말했다.
baek3413@newspim.com