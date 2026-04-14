경기도교육청 'AI 서·논술형 평가' 전 교과 확대

AI 핵심 요약beta
- 경기도교육청이 14일 AI 서·논술형 평가를 전 교과로 확대한다.
- 연구학교 15교와 실천학교 25교를 운영해 평가 모델을 완성한다.
- 교원 350명 양성으로 5000명 연수와 7500명 컨설팅을 지원한다.
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[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도교육청이 인공지능(AI)을 활용한 서·논술형 평가를 전 교과로 확대하며 학생들의 사고력과 문제 해결력을 기르는 미래형 대입 기반 조성에 본격적으로 나선다.
경기도교육청은 학생 맞춤형 성장을 지원하고 공정한 평가 혁신을 위해 인공지능(AI) 서·논술형 평가의 학교 현장 안착과 확산을 강력히 추진한다고 14일 밝혔다.
도교육청은 우선 연구학교 15교와 실천학교 25교를 운영해 평가 혁신의 기반을 다진다. 각 학교급과 교과 특성에 맞는 평가 도구를 개발하고 수업에 실제 적용함으로써, 신뢰도와 타당도를 갖춘 '경기형 인공지능(AI) 서·논술형 평가 모델'을 완성한다는 구상이다.
이를 위해 교원의 역량 강화에도 대대적인 투자가 이뤄진다. 도교육청은 리더 교사 350명을 양성해 일반 학교 교원 5,000명을 대상으로 연수를 진행하며, 7,500명에게는 학교 현장을 직접 찾아가는 맞춤형 컨설팅을 지원해 평가 전문성을 높일 계획이다.
눈에 띄는 변화는 적용 범위의 확대다. 지난 2025년 국어·사회·과학 교과에 이어 올해부터는 수학과 영어까지 인공지능(AI) 서·논술형 평가를 도입한다.
이를 통해 학생들은 정답만을 고르는 단순 학습에서 벗어나 자신의 사고 과정과 문제 해결 방식을 표현하는 학습 경험을 쌓게 된다. 교사들 또한 질문 설계 능력과 루브릭(평가 기준표) 기반의 정교한 피드백 역량을 강화해 학생 한 명 한 명에게 최적화된 교육을 제공할 수 있게 된다.
도교육청은 교원들의 자발적 연구를 독려하기 위해 350명이 참여하는 연구회도 운영한다. 지난 11일 열린 연구회 워크숍에서 태장고 임현주 교사는 "인공지능(AI) 서·논술형 평가는 학생 개별 동기를 유발하고 맞춤형 피드백을 가능하게 하는 훌륭한 협력 교사가 될 것"이라며 현장의 기대감을 전했다.
서은경 경기도교육청 디지털인재국장은 "학생 맞춤형 성장 지원과 교원의 전문성을 높여 미래 대입 개편의 토대를 마련하겠다"며 "AI 서·논술형 평가가 학교 현장에 안정적으로 뿌리내릴 수 있도록 행·재정적 지원을 아끼지 않겠다"고 강조했다.
beignn@newspim.com