'솔로지옥' 최서은, 링컴즈와 전속계약 "긍정적 시너지 만들 것"

AI 핵심 요약beta
- 링컴즈가 10일 배우 최서은과 전속계약을 체결했다.
- 최서은은 미스코리아 진 출신으로 넷플릭스 솔로지옥2 출연 후 연기 활동을 시작했다.
- 버터플라이 데뷔작을 비롯 월간남친과 연극 아니그러니까에 출연하며 필모를 확장했다.
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 최서은이 링컴즈와 전속계약을 체결했다.
링컴즈는 10일 최서은과의 전속계약 소식을 전하며 "다재다능한 매력과 자신만의 선명한 색깔을 지닌 배우 최서은과 함께하게 되어 뜻깊게 생각한다"고 밝혔다. 이어 "폭넓은 연기 활동은 물론 다양한 분야에서 활발한 활약을 이어갈 수 있도록 최선을 다해 적극 지원하며 긍정적인 시너지를 만들어갈 것"이라고 덧붙였다.
최서은은 2021년 제65회 미스코리아 진(眞) 출신으로, 넷플릭스 '솔로지옥2' 출연 이후 본격적인 연기 활동에 나섰다. 지적인 이미지와 현대적인 세련미를 겸비한 매력으로 주목받은 최서은은 아마존 프라임 비디오 시리즈이자 tvN 특별 편성작 '버터플라이'를 통해 연기 데뷔를 알렸다. 이후 tvN '태풍상사', 디즈니+ '조각도시', ENA '클라이맥스' 등 다양한 플랫폼의 작품에 출연하며 차근차근 필모그래피를 확장, 배우로서 존재감을 넓혀가고 있다.
특히 넷플릭스 '월간남친'에서는 세준(김성철)의 예비 신부이자 서미래(지수)의 상대 나유미 역을 맡아 극에 활력을 더하며 전 세계 시청자들에게 눈도장을 찍었다. 드라마를 넘어 연극 '아니, 그러니까' 무대에서도 탄탄한 기본기와 안정적인 연기력을 선보여 배우로서의 무한한 잠재력과 가능성을 보여주고 있다.
moonddo00@newspim.com