유정복 인천시장 "일당 지배 불행 막으려면 국힘 혁신"…추경 마무리 후 3선 도전

AI 핵심 요약beta
- 유정복 인천시장이 13일 당 혁신을 촉구했다.
- 일당 지배 막고 긴장·견제 문화 조성을 강조했다.
- 시도지사 의견 수렴해 공동 대응 준비한다.
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[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =국민의힘 유정복 인천시장이 "일당이 지배하는 국가가 되었을 때 올 수 있는 불행한 사태를 막기 위해 당이 혁신해야 한다"며 소속 당의 변화를 촉구했다.
유 시장은 13일 시청에서 기자들과 만나 "정치에서 일당이 지배하는 일방적인 상황은 대통령을 위해서도 바람직하지 않다"며 이 같이 밝혔다.
그는 "적절한 긴장과 견제를 통해 일방적인 정치 행위를 막아내는 문화가 있어야 정치 발전이 이뤄진다"며 "당 대표와 주요 정치인, 시민들이 나라가 잘못되는 부분을 막아내기 위해 함께 노력해야 한다"고 강조했다.
유 시장은 당의 혁신을 위해 "시도지사들의 의견을 수렴해 공동 대응해 나가려고 준비하고 있다"고 했다.
유 시장은 6·3 지방선거에서 국민의힘 인천시장 후보로 결정돼 더불어민주당 인천시장 후보로 공천된 박찬대 의원과 격돌하게 된다.
그는 출마 시기에 대해 "추가경정예산과 정책 현안 등 시정 추진에 큰 문제가 없다고 생각하는 시점에 예비후보로 등록할 것이다"며 "너무 늦지 않도록 하겠다"고 말했다.
인천이 고향인 유 시장은 경기 김포에서 3선 국회의원을 지냈으며 민선 6기와 8기 인천시장 재선에 성공하고 이번에 3선에 도전한다.
hjk01@newspim.com