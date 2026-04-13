우범기 전주시장 예비후보, 아이키위기 좋은 도시 구축 공약 제시

AI 핵심 요약beta
- 우범기 전주시장 예비후보가 13일 아이 키우기 좋은 도시 공약 발표했다.
- 보편적 산후조리비와 육아휴직 차액 지원으로 부모 부담 줄였다.
- AI 병원 동행과 24시간 긴급 돌봄센터로 촘촘한 체계 구축했다.
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보편 지원·조부모 돌봄 연계·24시간 긴급 대응체계 도입 방안
[전주=뉴스핌] 고종승 기자 = 우범기 전주시장 예비후보가 지역사회와 인공지능을 결합한 육아지원 정책을 내놓으며 '아이 키우기 좋은 도시' 조성 의지를 밝혔다.
우 예비후보는 13일 '전주형 아이 키우기 5대 보증수표' 공약을 발표하고 현금 지원을 넘어 기술과 공동체를 결합한 촘촘한 돌봄 체계 구축 방안을 제시했다.
공약은 ▲보편적 산후조리비 지원▲부모 육아휴직 급여 차액 지원▲조부모 돌봄수당 지급▲AI 기반 아픈 아이 병원 동행 서비스 ▲권역별 365일 24시간 AI 긴급 돌봄센터 신설 등으로 구성됐다.
우선 소득과 관계없이 모든 산모에게 출산당 100만 원의 산후조리비를 지역화폐로 지급해 건강 회복과 지역경제 활성화를 동시에 도모한다.
육아휴직에 따른 소득 감소 부담을 줄이기 위해 고용보험 상한액과 실제 임금 간 차액을 일정 기간 지원하고 성별 구분 없이 부부 중 1인에게 적용해 한부모가정 소외를 방지할 방침이다.
조부모 돌봄수당은 맞벌이 가정 지원을 위해 손주를 돌보는 조부모에게 지급되며 돌봄이 어려운 가정에는 노인일자리 사업과 연계한 등하원 도우미 파견으로 확대 운영된다.
AI 기반 돌봄 서비스도 도입된다. 자녀가 갑자기 아플 경우 전담 인력을 즉시 연결해 병원 동행부터 귀가까지 지원하는 체계를 구축한다.
이와 함께 완산·덕진 권역에 24시간 운영되는 AI 긴급 돌봄센터를 설치해 교대·주말 근무 가정도 언제든 돌봄 서비스를 이용할 수 있도록 할 계획이다.
gojongwin@newspim.com