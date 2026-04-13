원광디지털대 대학원 '약선 푸드케어 심화 과정' 운영

AI 핵심 요약beta
- 원광디지털대학교 대학원이 12일 서울캠퍼스에서 2026학년도 약선 푸드케어 심화 과정을 시작했다.
- 이번 과정은 시니어 웰에이징을 위한 약선 이론과 실습을 3회 진행한다.
- 최윤희 원장과 양미옥 교수가 한식 기반 시니어 약선 메뉴 설계 실습을 이끌었다.
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[광명=뉴스핌] 박승봉 기자 = 원광디지털대학교 대학원은 '2026학년도 약선 푸드케어 심화 과정'을 운영하며 시니어 웰에이징을 위한 전문 교육 강화에 나섰다고 13일 밝혔다.
대학원에 따르면 지난 12일 서울캠퍼스에서 시작된 이번 과정은 시니어 맞춤형 약선을 중심으로 이론과 실습을 유기적으로 결합한 심화 교육프로그램으로 총 3회에 걸쳐 진행된다. 특히 전통 약선의 현대적 활용과 실생활 적용에 초점을 맞춘 것이 특징이다.
1회차 교육은 '한식 기반 시니어 약선 메뉴 설계 및 실습'을 주제로 진행됐다. 최윤희 대학원장과 양미옥 교수가 직접 강의와 실습을 이끌며 교육의 전문성과 현장감을 동시에 높였다.
최윤희 대학원장은 먼저 특강을 통해 노인의 생리적·병리적 변화 특성을 바탕으로 약선의 이론적 배경을 설명하고, 시니어 건강관리를 위한 약선 구성 원칙과 계절별 적합 식재료에 대해 소개했다.
이어 양미옥 교수는 한식 조리법을 접목한 시니어 약선 음식 실습을 진행했다. 실습 메뉴로는 버섯밥, 시금치 된장국, 간 탕평채, 간 구절판, 간 타래과 등이 포함됐으며 참가자들은 직접 조리에 참여하여 약선 푸드케어의 실질적인 활용 방법을 익혔다.
그들은 "전통적인 약선 개념을 한식 조리로 확장해 이해할 수 있어 의미 있는 시간이었으며, 건강관리를 위해 일상생활에서도 적극 활용해 보고 싶다"고 전했다.
최윤희 대학원장은 "약선 푸드케어 심화 과정은 음식과 건강을 연결하는 중요한 교육 과정"이라며 "앞으로도 이론과 실습을 연계한 체계적인 교육을 통해 자연 건강 및 푸드케어 분야의 전문 인재 양성에 힘쓰겠다"고 말햤다.
1141world@newspim.com