안산시 '기초자치단체장 공약 이행 평가' 2년 연속 최고 등급 달성

AI 핵심 요약beta
- 안산시가 13일 한국매니페스토실천본부 평가에서 최고 등급 SA를 받았다.
- 지난해에 이어 공약 이행 완료와 주민 소통 분야에서 우수했다.
- 공약 이행률 92.7%로 전국 평균을 상회하며 시민 참여를 확대했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[안산=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안산시는 한국매니페스토실천본부가 전국 기초자치단체장을 대상으로 실시한 '2026 공약 이행 및 정보공개 평가'에서 최고 등급(SA)을 받았다고 13일 밝혔다. 시는 지난해에 이어 이번에도 최고 등급을 받았다.
이번 평가에서 안산시는 ▲공약 이행 완료 분야▲2025년 목표 달성 분야▲주민 소통 분야 등 전반적인 항목에서 고르게 우수한 평가를 받은 것으로 나타났다.
민선8기 안산시는 '시민과 함께, 자유로운 혁신도시 안산'을 시정 비전으로 ▲시민중심도시▲첨단혁신도시▲복지문화도시▲미래교육도시▲교통환경도시 등 5대 시정 목표 아래 115개 세부 공약 과제를 체계적으로 관리해 왔다. 이 과정에서 공약 이행률 92.7%를 기록하며 전국 평균(약 70%)을 상회하는 수준을 보였다.
또한 공약 이행 점검 과정에 시민 참여를 확대하기 위해 무작위 추첨 방식의 공약이행평가단을 운영하고, 정책 여건 변화에 따른 조정 절차를 병행하는 등 공약 이행의 객관성과 투명성 확보를 위해 노력해 온 점도 긍정적으로 평가된 것으로 보인다.
이민근 안산시장은 "시민과의 약속을 충실히 이행하기 위해 노력해 온 과정이 이번 평가로 이어진 것으로 생각한다"며 "앞으로도 시민과의 소통을 바탕으로 공약을 안정적으로 관리해 나가겠다"고 말했다.
1141world@newspim.com