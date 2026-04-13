서울시교육청, 한국형 바칼로레아 본격화…IB 관심·후보·인증학교 106곳 운영

AI 핵심 요약beta
- 서울시교육청이 13일 초중고 대상 2026 IB 관심학교 공모로 91개교를 선정했다.
- IB 관심·후보·인증학교가 총 106개교로 늘어나 한국형 바칼로레아 구현을 본격화한다.
- 교원 연수와 권역 네트워크를 지원하며 공교육 질 향상과 교육격차 해소를 기대한다.
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교원 석사과정·권역별 네트워크도 지원
[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 서울시교육청은 초·중·고등학교를 대상으로 한 2026 국제 바칼로레아(IB) 관심학교 공모를 통해 91개교를 새로 선정했다고 13일 밝혔다.
이번 공모 결과를 반영하면 2026학년도 서울시교육청의 IB 관심·후보·인증학교는 모두 106개교로 늘어난다. 서울시교육청은 이를 바탕으로 미래 역량 중심의 수업·평가 혁신에 속도를 내고 글로벌 IB 운영 경험을 서울형 학교교육 체제로 확장하는 한국형 바칼로레아(KB) 구현을 본격화한다는 계획이다.
서울시교육청이 추진하는 한국형 바칼로레아는 국제 표준 교육과정인 IB 프로그램 운영을 통해 얻은 시사점을 서울교육에 접목해 미래 역량 중심의 교육과정과 수업, 평가가 작동하는 서울 미래형 학교체제를 만드는 데 초점이 맞춰져 있다. IB는 1968년부터 운영돼 온 국제 공인 교육프로그램으로, 탐구와 개념 기반 수업, 평가를 특징으로 한다. 현재 전 세계 약 160개국 5900개 이상 학교에서 약 200만명이 참여하고 있다.
서울시교육청은 IB 관심학교의 안정적인 운영을 위해 기존 지원 기반을 넓히기로 했다. 역량 강화와 연구, 실천 사례 공유를 이어가는 한편 한국형 바칼로레아 연구 전문 교원 석사 과정과 IB 교육전문가 과정을 운영한다. 또 동북권·동남권·서북권·서남권으로 나눈 권역별 IB 학교 네트워크를 구성하고, 대상별·단계별·시기별 교원 연수도 지원할 예정이다.
학교급별로 보면 전체 106개교 가운데 초등학교가 49곳으로 가장 많고, 중학교 35곳, 고등학교 22곳으로 집계됐다. 자치구별로는 양천구가 10개교로 가장 많았고 마포구와 노원구가 각각 8개교, 구로구와 강남구가 각각 7개교였다. 지원청별로는 강서양천권과 강남서초권, 강동송파권 등 서울 전역으로 참여 학교가 확산된 모습이다.
서울시교육청은 이번 확대가 단순한 학교 수 증가에 그치지 않고 공교육의 질과 신뢰를 높이는 계기가 될 것으로 기대하고 있다. 미래 역량 중심 교육을 뒷받침하는 지속 가능한 학교 시스템을 구축하고 학생 역량을 키우는 동시에 지역 간 교육격차 해소에도 도움이 되도록 하겠다는 구상이다.
김천홍 서울시교육감 권한대행은 "한국형 바칼로레아를 통해 미래 역량 중심 교육을 향한 지속 가능한 학교 시스템을 구현하겠다"며 "공교육의 질과 신뢰를 높여 서울 학생의 미래 역량을 키우고 지역 간 교육격차를 줄이는 데 힘쓰겠다"고 강조했다.
jane94@newspim.com