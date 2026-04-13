고창·거창·완도까지 확대된 '반값여행'…인기속 사전 신청 시작

AI 핵심 요약beta
- 문화체육관광부가 6일 지역사랑 휴가지원 사업을 확산했다.
- 참가자 여행경비 50%를 상품권으로 환급하며 한도 10만 원이다.
- 남해군 등 7곳 4월분 조기 마감됐고 고창군 등 13일부터 신청 시작한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 문화체육관광부가 한국관광공사, 16개 지방정부와 함께 추진하는 '지역사랑 휴가지원(반값 여행)' 사업이 본격적인 확산 국면에 접어들었다.
올해 첫 시행되는 반값여행은 참가자가 해당 지역에서 여행경비를 지출하면 그 50%를 모바일 지역사랑상품권으로 돌려준다. 환급 한도는 개인 최대 10만 원, 2인 이상 단체는 최대 20만 원이다.
사업 대상 지역은 강원·충북·전북·전남·경남 5개 광역시도에 걸친 16개 시군이다. 강원에서는 평창군·영월군·횡성군, 충북에서는 제천시, 전북에서는 고창군이 참여한다. 전남은 강진군·영광군·해남군·고흥군·완도군·영암군으로 가장 많은 6개 시군이 포함됐으며, 경남에서는 밀양시·하동군·합천군·거창군·남해군 5곳이 이름을 올렸다.
반응은 이미 폭발적이다. 가장 먼저 사업을 시작한 남해군을 비롯해 밀양시·하동군·합천군·고흥군·영암군·영광군 등 7곳은 4월분 신청이 조기 마감됐다. 영월군은 4~5월분이 모두 소진됐고, 제천시는 올해 배정 물량 전체가 마감됐다. 제천시를 제외한 나머지 지역들은 5~6월분 신청 재개를 준비 중이다.
4월 13일부터는 고창군·거창군·완도군 3곳이 사전 신청 접수를 시작했다. 이어 해남군(4월 30일), 평창군(5월 1일), 횡성군(5월 20일) 순으로 순차 개시될 예정이다. 강진군은 현재 지방정부 예산으로 사업을 운영하고 있으며, 6월부터 국비 사업으로 전환한다.
신청 방법과 증빙 절차, 상품권 사용 조건 등 세부 내용은 지역마다 다르므로, 참가를 원하는 시민은 반드시 해당 지역 누리집을 통해 확인해야 한다. 신청 가능 지역 목록과 지역별 신청 사이트는 한국관광공사가 운영하는 '대한민국 구석구석'에서 안내받을 수 있다.
fineview@newspim.com