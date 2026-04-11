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문체부, 추경 4614억 확정…영화·공연 할인권에 관광 융자 지원까지

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  • 문화체육관광부가 11일 2026년 제1회 추가경정예산 4614억 원을 확정했다.
  • 중동전쟁 여파로 고유가·고물가 상황이 심화되면서 문화예술인 생계 위협과 관광 수요 급감에 선제적으로 대응했다.
  • 관광사업체 융자 2000억 원, 예술인 생활안정자금 327.8억 원, 영화 제작 지원 385억 원 등을 주요 사업으로 배정했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

영화 관람권 6000원·공연예술 1만원 할인
숙박 할인권은 112억원으로 확대

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 문화체육관광부가 2026년 제1회 추가경정예산 4614억 원을 최종 확정했다고 11일 밝혔다. 중동전쟁 여파로 고유가·고물가 상황이 이어지면서 문화예술인 생계 위협, 콘텐츠 민간 투자 위축, 관광 수요 급감 등 업계 전반의 위기가 커지자 선제적 대응에 나선 것이다.

이번 추경에서 가장 큰 금액이 관광사업체 융자 지원을 위해 2000억 원이 증액(총 8375억 원 규모)됐다. 여기에 예술인 생활안정자금 융자(327.8억 원), 중예산 영화 제작 지원(260억 원), 예술산업 금융지원(300억 원), 독립예술영화 제작 지원(45억 원)이 주요 예산으로 배정됐다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 10일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 본회의에서 2026년도 제1회 추가경정예산안이 가결되고 있다. 2026.04.10 mironj19@newspim.com

문체부는 먼저 시각·공연예술 창작공간 운영 및 지역 순회전시 지원에 각 20억 원을 추가 편성하고, 지난 4월 '문화가 있는 날'이 매주 수요일로 개편된 데 맞춰 청년예술인 공연 지원도 24억 원 확대한다. 예술인생활안정자금 융자(327억 8천만 원)와 예술산업 금융지원(300억 원)도 증액해 창작 기반을 안정적으로 뒷받침한다.

영화 분야에는 총 385억 원을 투입한다. 중예산영화 제작 지원 260억 원, 첨단제작 집중지원 80억 원, 독립·예술영화 제작 지원 45억 원으로 구성되며, 코로나19 이후 회복세를 보이던 콘텐츠 산업이 고유가 여파로 다시 위축되는 것을 막겠다는 취지다.

청년 현장 고용 확대를 위해 문화예술기관 연수단원 지원(34억 원, 275명)을 늘리고, 문학관 청년인턴십(7억 5천만 원, 50명), 산업현장 연계 관광인력 양성(8억 5000만 원, 100명), 콘텐츠기업 인턴십(19억 원, 300명)을 신설한다. 은퇴선수·체육지도자를 강사로 활용하는 유소년 스포츠 프로그램도 95억 원을 들여 전국에 보급하며 1849명의 일자리를 만들 계획이다.

고유가·환율 상승으로 경영 부담이 커진 관광사업체를 위해 융자 규모를 2000억 원 증액, 총 8375억 원으로 확대한다. 외국 관광객의 지방 유치를 위한 해외 마케팅에 281억 원을 집중 투입하고, 관광 창업·벤처 지원(86억 원)과 청년관광두레 확대(31억 원)로 중장기 경쟁력도 키운다.

[자료= 문체부]

영세 콘텐츠 기업 지원을 위해 지역 콘텐츠코리아랩·기업지원센터를 통한 창·제작 활동 지원(63억 원)을 늘리고, 케이-콘텐츠 청년 기업 대상 모태펀드(250억 원 출자, 420억 원 이상 규모)도 새로 조성한다.

소비 촉진 차원에서 영화관람 할인권 450만 장(271억 원, 1매당 6000원)과 공연예술 관람 할인권 40만 장(41억 원, 1매당 1만 원)을 신규 지급한다. 스포츠활동 인센티브(튼튼머니)는 40억 원 확대해 수혜 인원을 8만 명 추가하고, 장애인 스포츠강좌 이용권도 62억 원 증액해 2만 명에게 월 11만 원을 지원한다.

비수도권 인구감소지역 숙박 할인권(112억 원, 30만 장)을 추가 지급하고, 근로자 휴가지원 대상을 중견기업 근로자까지 확대(42억 원)하며, 인구감소지역 반값 여행 지원 거점도 20개소에서 30개소로 늘린다(40억 원).

최휘영 장관은 "이번 추경은 위기에 선제적으로 대응하기 위한 투자"라며 예술인·업계 민생 안정과 내수 회복이라는 두 가지 목표를 동시에 달성하겠다는 뜻을 밝혔다. 아울러 "확정된 예산은 현장에서 신속히 체감할 수 있도록 조속히 집행하겠다"고 강조했다.

fineview@newspim.com

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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