[핌in고척] '7연패 탈출' 연승 도전 롯데...노진혁 선발 복귀·손성빈 포수

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[고척=뉴스핌] 이웅희 기자·한지용 인턴기자 = 연패 탈출에 성공한 롯데 자이언츠가 키움 히어로즈를 상대로 연승에 도전한다.

롯데 김태형 감독은 10일 서울 고척스카이돔에서 열리는 2026 신한 SOL KBO리그 키움전에 나설 선발 명단을 발표했다. 황성빈(중견수)–빅터 레이예스(좌익수)–노진혁(1루수)–한동희(3루수)–전준우(지명타자)–윤동희(우익수)–한태양(2루수)–전민재(유격수)–손성빈(포수) 순으로 타순을 꾸렸다.

[서울=뉴스핌] 롯데 노진혁이 지난 7일 부산 사직야구장에서 열린 2026 신한 SOL KBO리그 정규시즌 KT위즈전에서 안타를 치고 있다. [사진=롯데자이언츠] 2026.04.10 football1229@newspim.com

롯데는 개막 이후 2연승을 하며 시범경기 1위다운 경기력을 보였지만, 이후 7연패 수렁에 빠졌다. 하지만 지난 8일 사직 KT 위즈전에서 선발 김진욱이 8이닝 1실점 호투를 펼치며 팀의 연패 탈출을 이끌었다.

눈에 띄는 점은 노진혁의 선발 복귀다. 노진혁은 시즌 타율 0.387, 12안타(3홈런) 8타점 4득점 6볼넷으로 활약 중이다. OPS(출루율+장타율)도 1.345로 리그 전체 3위다.

다만, 8일 KT 선발 오원석과 최근 3년간 5타수 무안타로 상성이 좋지 않아 휴식 겸 벤치에서 출발했다. 하지만 이날 노진혁은 1루수, 3번타자로 선발 라인업에 이름을 올리며 한동희, 전준우와 함께 중심 타선을 구성했다.

포수 손성빈은 2경기 연속 선발 출전한다. 손성빈은 KT전에서 김진욱과 호흡을 맞추며 연패 탈출의 발판을 마련했고, 이날도 안방을 책임진다. 황성빈 역시 지난 7일 KT전 이후 두 경기 만에 리드오프로 돌아와 레이예스와 테이블세터를 이룬다.

[서울=뉴스핌] 롯데의 선발 투수 엘빈 로드리게스가 28일 열린 삼성과의 경기에서 역투하고 있다. [사진 = 롯데 자이언츠] 2026.03.28 wcn05002@newspim.com

선발 투수로는 외국인 투수 엘빈 로드리게스가 나선다. 로드리게스는 시즌 2경기 1승 1패, 평균자책점 8.00을 기록 중이다. 지난달 28일 대구에서 열린 삼성과의 개막전에서 5이닝 무실점을 기록하며 승리를 거뒀지만, 지난 3일 사직 SSG전에서는 4이닝 동안 9피안타 6사사구 8실점으로 무너지며 패전을 기록했다.

롯데가 상승세를 이어가기 위해서는 로드리게스의 반등이 필요하다. 시즌 세 번째 등판에 나서는 로드리게스가 안정적인 투구로 팀의 연승 발판을 마련할 수 있을지 주목된다.

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