콜롬비아 등 5개국 공무원 13명 방한…K-디지털행정·AI 혁신 배운다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 행정안전부 지방자치인재개발원이 콜롬비아 등 5개국 지방공무원들을 대상으로 한국의 디지털정부와 지방행정 혁신 경험을 공유하는 연수 프로그램을 운영한다.

행정안전부 지방자치인재개발원은 17일부터 27일까지 11일간 콜롬비아, 인도네시아, 몽골, 필리핀, 베트남 등 5개국 지방공무원 13명을 대상으로 '2026년 개발도상국 지방행정과정'을 운영한다고 밝혔다.

개발도상국 지방행정과정은 지방자치인재개발원과 지방자치단체가 협력해 추진하는 공적개발원조(ODA) 연수 프로그램으로, 협력국 공공행정 역량 강화와 지방정부 간 국제협력 확대를 목표로 마련됐다.

행정안전부 로고. [사진=행정안전부]

이번 연수는 디지털·인공지능(AI) 기반 공공서비스 혁신과 지방정부 혁신, 지역발전 전략을 중심으로 구성됐다. 참가자들은 한국의 우수 정책 사례를 자국 행정에 적용할 수 있도록 분야별 실행계획서(Action Plan)를 직접 작성·발표하고 전문가 컨설팅도 받게 된다.

특히 연수생들은 국내 지방정부와의 협력 교류 프로그램을 통해 정책 교류와 현장 방문에 나선다. 콜롬비아 메데진시는 춘천시와 디지털·친환경 산업 협력 방안을 논의하고, 인도네시아 서수마트라주는 전북특별자치도와 해양문화 디지털 아카이브 구축 사례를 공유한다.

몽골 수흐바타르구는 종로구의 공공서비스 혁신 사례를, 필리핀 발렌수엘라시는 부천시의 스마트행정 정책을 살펴본다. 베트남 칸호아성과 푸토성은 각각 울산광역시와 충청북도를 찾아 지역개발과 새활용 산업 정책을 견학할 예정이다.

현장 중심 교육도 함께 진행된다. 연수생들은 부천 스마트도시통합운영센터, 네이버 1784, KOICA 개발협력전시관을 비롯해 순창군 발효미생물산업진흥원, 새만금 메타버스 체험관, 새만금 홍보관 등을 방문해 한국의 디지털 전환과 지역 특화 산업 정책을 체험한다.

안준호 지방자치인재개발원장은 "앞으로도 한국의 디지털정부와 지방행정 혁신 경험을 바탕으로 중점협력국의 공공행정 역량 강화를 지속적으로 지원할 계획"이라며 "기획부터 운영까지 지방정부와 협업해 연수 과정을 운영하는 '중앙-지방 협력형 ODA'도 적극적으로 추진해 나가겠다"고 말했다.

abc123@newspim.com